Téléchargez maintenant les fonds d’écran du nouveau Motorola Moto RAZR 2022

Vous ne pouvez pas encore l’acheter en France, mais vous pouvez télécharger les fonds d’écran originaux du nouveau téléphone à clapet pliable de Motorola.

Il y a quelques semaines, Motorola a présenté sa nouvelle génération de téléphones pliables RAZR, un Motorola Moto RAZR 2022 qui se distingue par un écran interne de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz, avec le nouveau processeur star de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, avec un appareil photo principal de 50 mégapixels et une batterie de 3 500 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Bien qu’il ne soit pas encore possible de l’acheter en France, puisqu’il n’a été lancé qu’en Chine, vous pouvez personnaliser votre mobile Android avec ses fonds d’écran exclusifs.

Ces fonds d’écran ont été obtenus par XDA-Developers et il est maintenant possible de les télécharger en haute qualité entièrement gratuitement.

Téléchargez maintenant les fonds d’écran exclusifs du Motorola Moto RAZR 2022

La collection de fonds d’écran originaux du Motorola Moto RAZR 2022 est composée de 34 fonds d’écran statiques, dont 14, que nous vous laissons ci-dessous, ont une résolution de 2400 x 1080 pixels et sont idéaux pour personnaliser les écrans avec une résolution Full HD+.

Sur les vingt fonds d’écran statiques restants, que nous vous laissons ci-dessous, 18 d’entre eux ont une résolution de 2160 x 2400 pixels et les deux autres ont un design et une résolution différents. Le premier montre un lotus bleu et a une résolution de 800 x 573 pixels et le second nous montre des tuiles carrées colorées et a une résolution de 2880 x 2560 pixels.

Cette collection de fonds d’écran comprend également 12 fonds d’écran pour le mode bureau du Moto RAZR 2022, que nous vous laissons ci-dessous, qui ont une résolution de 3840 x 2160 pixels.

Bien sûr, si vous souhaitez télécharger tous ces fonds d’écran en qualité d’origine, vous pouvez le faire via le lien vers Google Drive que vous trouverez à la fin de cet article.

Si, pour une raison quelconque, vous n’aimez pas ces fonds d’écran Motorola Moto RAZR 2022, nous vous recommandons de jeter un œil à notre collection des meilleurs fonds d’écran mobiles.

Télécharger les fonds d’écran Motorola Moto RAZR 2022

