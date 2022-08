Windows 11 Insider Preview Build 25188 apporte de nouveaux paramètres de clavier tactile et plus

Microsoft lance une nouvelle version d’aperçu d’initié de Windows 11 sur le canal des développeurs. Et la dernière mise à jour est en cours avec un bon ensemble de correctifs, de nouveaux paramètres de clavier tactile, et plus encore. La nouvelle mise à niveau incrémentielle est étiquetée avec la version logicielle 25188 et limitée aux utilisateurs qui ont opté pour le canal développeur dans le programme de prévisualisation Windows Insider.

Microsoft lance la dernière version de développement avec le numéro de version 25188.1000 (rs_prerelease) de Windows 11 Insider Preview. Et la mise à niveau propose un tas de nouvelles choses, y compris les paramètres du clavier tactile mis à jour qui remplacent la case à cocher « Afficher le clavier tactile lorsqu’il n’y a pas de clavier connecté » sous Paramètres > Heure et langue > Saisie > Clavier tactile avec trois nouvelles options de contrôle.

La mise à jour modifiera également le terminal par défaut sur Windows 11 avec le terminal Windows mis à jour, bien que cette fonctionnalité soit limitée aux utilisateurs qui ont installé Windows Terminal 1.15 ou une version plus récente. La nouvelle version de développement apporte également des modifications aux propriétés WiFi et VPN.

Parler des correctifs, puis mettre à jour résout le problème de débordement de la barre des tâches, les problèmes de plantage et d’alignement de l’explorateur de fichiers, le plantage de la recherche et ne s’ouvre plus, le problème résolu en supprimant l’imprimante des paramètres ne fonctionnait pas, et bien d’autres. Voici le changelog complet.

Mise à jour de Windows 11 Insider Preview build 25188 – Modifications et améliorations

Terminal Windows Windows Terminal est désormais le terminal par défaut de Windows 11. Cela indique que toutes les applications en ligne de commande s’ouvriront automatiquement dans Windows Terminal (Invite de commandes et PowerShell, par exemple). Le paramètre pour ce changement peut être trouvé via Paramètres > Confidentialité et sécurité > Pour les développeurs. Veuillez noter que la version 1.15 ou supérieure de Windows Terminal est requise pour cette fonctionnalité.

Réglages Mise à jour des pages de propriétés Wi-Fi et VPN dans Paramètres pour inclure désormais un lien vers les propriétés avancées de ce réseau.



Mise à jour 25188 de la version 25188 de Windows 11 Insider Preview – Correctifs

Barre des tâches Correction d’un problème lié au débordement de la barre des tâches qui affectait la fiabilité de explorer.exe.

Commencer Correction d’un problème qui faisait que Start’s a recommandé de n’afficher qu’une seule colonne au lieu de deux. Correction du fait que Narrator lisait par erreur le champ de recherche dans Démarrer deux fois. Correction d’un problème où les clés d’accès (lettres soulignées) dans WIN + X avaient des définitions en double lorsqu’une mise à jour était en attente de redémarrage.

Explorateur de fichiers Correction d’un problème provoquant des plantages répétés d’explorer.exe chez un petit pourcentage d’initiés après avoir tenté d’accéder à certains dossiers sur leurs systèmes dans les deux dernières versions de Dev Channel. Correction d’un problème récent où si l’explorateur de fichiers était ouvert lorsque vous basculiez entre le mode clair et le mode sombre, vous pouviez vous retrouver avec du texte / de l’interface utilisateur illisible affichant la mauvaise couleur. Correction d’un problème qui faisait planter explorer.exe lors de l’ouverture de dossiers contenant certaines images. La flèche vers le haut ne devrait plus être mal alignée dans l’explorateur de fichiers. Correction d’un problème qui pouvait empêcher de détacher les dossiers Bureau, Images ou Documents de l’accès rapide. Correction d’un crash explorer.exe sous-jacent qui pouvait se produire lorsque le lancement de l’explorateur de fichiers était interrompu, par exemple si vous tentiez d’accéder à un partage réseau à partir de la boîte de dialogue Exécuter, que vous étiez invité à fournir des informations d’identification, puis que vous cliquiez sur Annuler au lieu de les saisir. Si le titre de l’onglet est trop long pour s’afficher complètement dans l’espace disponible, passez votre souris dessus pour afficher une info-bulle avec le nom complet. Correction d’un problème qui pouvait entraîner le plantage de explorer.exe lorsque l’explorateur de fichiers était fermé. Correction d’un problème qui empêchait parfois la touche de suppression de fonctionner de manière inattendue sur les fichiers dans l’explorateur de fichiers. Suppression de la barre d’outils que certaines personnes voyaient de manière inattendue (avec Affichage/Modifier/etc) après l’introduction d’onglets dans l’Explorateur de fichiers. Dans le cadre de cela, l’option « toujours afficher les menus » dans les options des dossiers a également été supprimée, ce qui n’a rien fait.

Chercher Correction d’un crash sous-jacent qui pouvait empêcher la recherche de se lancer. La recherche de « détecter les affichages » renverra désormais les paramètres d’affichage.

Saisir Un certain nombre de mises à jour ont été apportées aux mots-clés emoji en fonction des commentaires, notamment en corrigeant le fait que la recherche de pomme ne renvoyait pas l’emoji pomme rouge en coréen ou en polonais (dans les langues respectives), la recherche de poubelle ou d’ordures en anglais devrait maintenant renvoyer l’emoji de la corbeille , la recherche de roger en anglais devrait maintenant renvoyer l’emoji du visage saluant, et la recherche de bug renverra désormais l’emoji de la coccinelle. Veuillez continuer à partager vos commentaires sur les résultats de recherche d’emoji sous Saisie et langue > Panneau Emoji dans le hub de commentaires !

Réglages Correction d’un problème où, dans certains cas, la suppression d’une imprimante des paramètres ne fonctionnait pas. Correction d’un problème où l’entrée de la liste de recherche de suffixe DNS ne s’affichait pas correctement dans les paramètres. Correction d’un problème où les boutons permettant de modifier l’affichage actuel dans Paramètres > Applications > Applications installées pouvaient afficher de manière inattendue des flèches superposées en haut.

Gestionnaire des tâches Mise à jour du positionnement de la position de l’info-bulle du bouton Afficher afin qu’il ne bloque plus le bouton de fermeture dans la barre de titre. La flèche affichée lors du tri des processus par CPU ne doit plus être noir sur noir dans certains cas lors de l’utilisation du mode sombre. Mise à jour de la couleur de surbrillance de la sélection lorsque vous sélectionnez des lignes sur la page Détails ou Services pour qu’elle soit moins lumineuse et plus alignée avec les autres couleurs utilisées avec la conception mise à jour du Gestionnaire des tâches.

Autre Correction d’un problème entraînant des caractères manquants / cassés sur l’écran Bitlocker lors de l’utilisation de la langue d’affichage japonaise. Correction d’un problème où les paramètres avancés d’un pool d’applications sur un serveur IIS distant affichaient un écran vide. Correction d’un problème où Steps Recorder ne se fermait pas lorsque vous appuyiez sur ALT + F4.



Vous pouvez consulter la liste des problèmes connus sur le Blog Windows Insider.

Si vous avez rejoint le canal de développement sur le programme Insider Preview et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la version de développement de prévisualisation. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

