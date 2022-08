Événement iPhone 14: Apple vous emmène «Far Out» avec un Easter-egg AR spécial

L’événement iPhone 14 est maintenant confirmé par Apple. Le 7 septembre, la société de Cupertino organisera un événement en personne – qui sera également diffusé en ligne – au Steve Jobs Theatre, à Apple Park. Alors que nous sommes encore à quelques semaines du discours d’ouverture, Apple a poursuivi sa tradition de cacher un Easter-egg amusant pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad sur l’invitation.

La tradition des Easter-eggs AR a commencé il y a quelques années. Tout d’abord, avec l’événement Apple Watch Series 6 et iPad, puis le lancement de l’iPhone 12, l’événement M1 Mac, l’événement 2021 Spring Loaded, l’événement iPhone 13 de septembre, l’événement Unleashed pour les MacBook Pro M1 Pro et M1 Max, et le discours d’ouverture Peek Performance .

Maintenant, Apple a inclus un autre Easter-egg amusant pour l’événement iPhone 14 du 7 septembre, où nous nous attendons à ce que quatre nouveaux modèles d’iPhone, trois nouvelles montres Apple et AirPods Pro 2 soient dévoilés. iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16 recevront probablement également une date de sortie lors de la keynote.

Si vous vous dirigez vers la page Événement d’Apple sur votre iPhone ou iPad, appuyez sur le logo de l’événement/logo Apple en haut pour lancer l’expérience AR.

L’Easter-egg de cet événement présente l’espace extra-atmosphérique. L’utilisateur commence à s’approcher des étoiles et après quelques secondes, il peut voir une constellation qui forme le logo d’Apple. L’utilisateur continue de s’approcher, puis l’animation AR recommence.

Vous pouvez également vérifier à quoi ressemble l’oeuf de Pâques AR ici:

À quoi s’attendre de l’événement iPhone 14

La série iPhone 14 sera la star de l’événement Apple de septembre. Avec quatre nouveaux modèles sur le point d’être introduits, attendez-vous à beaucoup de battage médiatique d’un nouvel iPhone 14 Plus/Max. Bien que les modèles réguliers n’aient pas grand-chose à différencier de la génération actuelle d’iPhone 13, un modèle plus grand sera un ajout intéressant.

Attendez-vous à de grands changements pour l’iPhone 14 Pro lors de l’événement Apple de septembre, comme l’a rapporté Netcost-security.fr. Avec un nouveau design, un meilleur processeur et d’énormes améliorations du côté de l’appareil photo, la série iPhone 14 sera probablement l’un des plus gros lancements d’Apple depuis des années.

Attendez-vous également à de nouvelles montres Apple et bien plus encore.

