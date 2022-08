Ce haut de gamme est le téléphone Android le plus vendu en Amérique du Nord, et ce n’est pas un Google Pixel

Il s’agit du mobile Android le plus vendu aux États-Unis, l’un des rares capables de tenir tête au succès de l’iPhone 13.

Apple connaît un succès indéniable aux États-Unis, plaçant régulièrement plusieurs de ses iPhones parmi les téléphones mobiles les plus vendus. C’est ce que confirme une étude réalisée par Canalys, qui assure que l’iPhone 13 a été le smartphone le plus vendu en Amérique du Nord au cours du deuxième trimestre 2022.

Cependant, en consultant le classement, nous voyons que la sixième position appartient à un mobile Android, qui devient ainsi le modèle avec le système d’exploitation Google le plus vendu sur le territoire. Résoudre l’énigme est beaucoup plus facile si nous vous disons qu’il s’agit d’un smartphone haut de gamme qui vient de Corée du Sud. Attention, car le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G est le Android le plus vendu en Amérique du Nord.

C’est le mobile Android le plus vendu aux États-Unis

L’Amérique du Nord est un marché facilement dominé par Apple, il n’est donc pas surprenant de voir à nouveau que 6 des 10 téléphones mobiles les plus vendus au T2 2022 appartiennent à l’entreprise. Cependant, il est surprenant de voir que le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G se hisse à la sixième position, se classant comme le mobile Android le plus vendu dans la région. Ce n’est pas le seul mobile Samsung que l’on voit sur la liste, puisque le Samsung Galaxy A13 fait partie des 2 mobiles à 100 euros qui tiennent tête à l’iPhone.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Bien que le nombre de ventes de smartphones ait chuté de 6,4 % par rapport à la même période en 2021, il semble que la baisse n’ait pas touché Samsung. L’entreprise sud-coréenne a vu ses ventes progresser de 4 %, prenant au total 26 % du marché nord-américain. Une partie de ce succès est due à la série Galaxy S, car, outre le Galaxy S22 Ultra 5G, le Samsung Galaxy S22 fait également partie des meilleures ventes.

Si nous passons en revue le Top 10, nous voyons que les modèles les plus vendus appartiennent au haut de gamme et au bas de gamme, reflétant que le milieu de gamme a de moins en moins d’adeptes sur le marché. C’est ce que confirme Bryan Lynch, l’un des responsables de Canalys, qui assure que la vente de téléphones portables dans le segment haut et bas « soutient le marché ».

En témoigne le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G lui-même qui, malgré un prix dépassant notamment les 1 000 euros, est devenu l’un des best-sellers. La vérité est que c’est le meilleur que l’on puisse acheter dans le monde Android, avec un écran d’une qualité spectaculaire, un processeur Samsung Exynos 2200 qui peut tout gérer et des détails tels que le S-Pen qui ajoutent de la valeur à l’expérience.

Bien qu’ils ne figurent pas encore parmi les mobiles Android les plus vendus, il convient de noter la forte croissance des mobiles Google Pixel sur ce marché. Si au deuxième trimestre 2021, Google a vendu 200 000 unités de cette série, au deuxième trimestre 2022, il a atteint 800 000 unités vendues, ce qui montre qu’il pourrait bientôt jouer un rôle important sur le marché nord-américain.

Pixel 6

Bien qu’ils ne puissent toujours pas concurrencer directement Apple, car l’iPhone 13 a été de loin le meilleur vendeur, les mobiles Android continuent d’être pertinents sur le territoire nord-américain. Des marques telles que Samsung, Motorola et Google le confirment avec leur croissance d’une année sur l’autre.

