Windows 11 Insider Build 22622.586 est disponible sur le canal bêta

Microsoft publie la build 22622.586 de Windows 11 Insider Preview sur le canal bêta. Il existe également une autre version 22621.586 qui est en cours de déploiement et qui est liée à la version principale. La nouvelle version bêta de Windows 11 fait partie de la mise à jour hebdomadaire. Les dernières mises à jour sont disponibles pour les initiés. Voici tout sur la dernière mise à jour Windows 11 build 22622.586.

Ce sont de petites mises à jour qui apportent de nombreuses améliorations et parfois même de nouvelles fonctionnalités. Comme mentionné précédemment, la mise à jour est déployée en deux versions. Windows 11 build 22622.586 est livré avec toutes les modifications tandis que Windows 11 build 22621.586 est livré avec certaines modifications désactivées par défaut. Les utilisateurs qui ont reçu la deuxième version peuvent passer à la première version.

La nouvelle version de Windows 11 ne contient aucune nouvelle fonctionnalité. Mais cela apporte un tas de corrections de bugs. Certains correctifs sont limités à Windows 11 build 22622.586 uniquement. Cependant, il existe également des correctifs de bugs courants. Ci-dessous, vous pouvez vérifier les corrections de bugs.

Correctifs dans la version 22622.586

[General]

Nous avons résolu un problème provoquant des plantages DWM (entraînant des flashs noirs ou du contenu bloqué à l’écran) pour les initiés sur 22622.575.

Nous avons résolu un problème qui empêchait le lancement de SQL Server Management Studio pour certains initiés.

[File Explorer]

Correction d’un problème empêchant la moitié gauche de la barre de titre de l’Explorateur de fichiers de glisser via la souris ou le toucher pour certains initiés.

Sélectionner plusieurs dossiers, puis utiliser l’option de menu contextuel pour les ouvrir dans un nouvel onglet le fera désormais, plutôt que d’ouvrir le premier dossier dans un nouvel onglet et tous les autres dans une nouvelle fenêtre.

Nous avons corrigé un problème qui faisait que les dossiers Accueil, Documents, Images et potentiellement d’autres dossiers étaient dupliqués de manière inattendue dans le volet de navigation de l’Explorateur de fichiers ou apparaissaient sur le bureau.

Nous avons corrigé un crash explorer.exe qui pouvait survenir lors de la fermeture d’une fenêtre de l’Explorateur de fichiers nouvellement ouverte.

Nous avons corrigé un problème où l’arrière-plan du champ de recherche dans l’Explorateur de fichiers pouvait être de la couleur opposée à votre mode actuel (par exemple, sombre en mode clair).

Correction d’un problème où l’Explorateur de fichiers semblait s’ouvrir, se fermer et se rouvrir avant d’avoir fini de dessiner après avoir été lancé à partir de certains endroits (par exemple lors de l’ouverture de l’emplacement d’un fichier téléchargé à partir de Microsoft Edge).

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le plantage de explorer.exe lorsque l’explorateur de fichiers était fermé.

La flèche vers le haut ne devrait plus être mal alignée dans l’explorateur de fichiers.

Suppression de la barre d’outils que certaines personnes voyaient de manière inattendue (avec Affichage/Modifier/etc.) après l’introduction d’onglets dans l’Explorateur de fichiers. Dans le cadre de cela, l’option « toujours afficher les menus » dans les options des dossiers a également été supprimée, ce qui n’a rien fait.

Correction d’un crash explorer.exe sous-jacent qui pouvait se produire lorsque le lancement de l’explorateur de fichiers était interrompu, par exemple si vous tentiez d’accéder à un partage réseau à partir de la boîte de dialogue Exécuter, que vous étiez invité à fournir des informations d’identification, puis que vous cliquiez sur Annuler au lieu de les saisir.

Correction d’un problème qui empêchait parfois la touche de suppression de fonctionner de manière inattendue sur les fichiers dans l’explorateur de fichiers.

Correction d’un problème qui pouvait empêcher de détacher les dossiers Bureau, Images ou Documents de l’accès rapide.

Correction d’un problème lors du glisser-déposer d’un dossier pour l’épingler au volet de navigation, à savoir que la ligne indiquant où il serait inséré n’avait pas assez de contraste en mode sombre.

Correction d’un problème où le bouton min/max/fermer pouvait ne pas être visible dans l’Explorateur de fichiers lors de l’utilisation d’un thème de contraste.

[Taskbar]

Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’apparition inattendue du menu volant de débordement de la barre des tâches sur le côté opposé de l’écran.

Correction d’un problème où le menu déroulant de débordement de la barre des tâches pouvait apparaître flottant loin de la barre des tâches si vous l’ouvriez après un changement de mise à l’échelle de l’affichage.

Correction d’un problème où, si vous faisiez un clic droit sur une application dans la barre des tâches et que vous sélectionniez Fermer toutes les fenêtres, l’application n’était plus mise au premier plan si elle nécessitait une attention avant la fermeture (par exemple, si vous n’aviez pas enregistré le contenu d’un fenêtre Bloc-notes).

Correction d’un problème où explorer.exe pouvait planter si vous tentiez de réorganiser les icônes d’application sur la barre des tâches alors que le débordement de la barre des tâches était ouvert.

Correction d’un problème pour les initiés avec au moins deux moniteurs, où si les moniteurs avaient des DPI différents, le débordement de la barre des tâches pouvait apparaître avant qu’il ne soit nécessaire ou finir par se chevaucher avec la date et l’heure sur le moniteur secondaire.

[Settings]

Correction d’un plantage des paramètres qui pouvait survenir lors de la désinstallation de certaines applications.

Nous avons résolu un problème où les boutons permettant de modifier l’affichage actuel dans Paramètres > Applications > Applications installées pouvaient afficher de manière inattendue des flèches superposées en haut.

[Suggested Actions]

Correction d’un problème où lorsque les actions suggérées étaient activées, si vous copiiez plusieurs éléments à la suite dans l’historique de votre presse-papiers, certains éléments pouvaient ne pas s’afficher après avoir appuyé sur WIN + V.

Votre état préféré pour le paramètre Actions suggérées sous Système > Presse-papiers devrait persister dans la mise à niveau à partir de cette version.

Correctifs pour les DEUX Build 22621.586 & Build 22622.586

Nous avons résolu un problème où certains appareils Lenovo ne recevaient pas les mises à jour comme prévu.

Nous avons corrigé un problème qui empêchait les informations d’identification de domaine de fonctionner pour certains initiés lors du précédent vol de la chaîne bêta.

Nous avons résolu un problème où l’option « Synchroniser sur vos appareils » sous Paramètres > Système > Presse-papiers ne restait pas activée.

Nous avons résolu un problème qui affecte Microsoft Defender Application Guard (MDAG). Il retarde ou empêche l’ouverture de MDAG.

Nous avons corrigé un problème qui affectait les URL générées par JavaScript : les URL. Ces URL ne fonctionnent pas comme prévu lorsque vous les ajoutez au menu Favoris en mode IE.

Nous avons corrigé un problème qui obligeait les onglets du mode IE d’une session à se recharger.

Nous avons corrigé un problème qui affectait l’ouverture en mode IE.

Nous avons résolu un problème qui ouvrait avec succès une fenêtre de navigateur en mode IE pour afficher un fichier PDF. Plus tard, la navigation vers un autre site en mode IE dans la même fenêtre échoue. 40411607

Nous avons résolu un problème qui pouvait contourner les règles MSHTML et ActiveX pour Windows Defender Application Control (WDAC).

Nous avons corrigé un problème qui affecte le gestionnaire de compte SharedPC. Le problème l’empêche de supprimer de nombreux comptes lors du nettoyage.

Nous avons corrigé un problème qui affectait l’adresse IP statique d’un réseau. Le problème rend la configuration de l’adresse IP statique incohérente. Pour cette raison, NetworkAdapterConfiguration() échoue sporadiquement.

Nous avons corrigé un problème qui affecte le FindNextFileNameW() Il pourrait y avoir une fuite de mémoire.

Si vous avez rejoint Insider Preview via le canal bêta et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la nouvelle mise à jour. Vous pouvez recevoir l’une des deux versions, et si vous obtenez la version 22621.586, vous aurez la possibilité de passer à la version 22622.586.

Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

