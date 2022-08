Les équipes de contenu toxique et de spam de Twitter fusionnent en réponse aux affirmations de l’ancien chef de la sécurité

Les équipes de contenu toxique et de spam de Twitter sont combinées, suite à des allégations selon lesquelles l’entreprise n’a pas pris au sérieux ses tentatives de traiter à la fois les bots et les vulnérabilités de sécurité.

Nous avons appris hier que l’ancien chef de la sécurité de l’entreprise avait déposé une plainte de 84 pages dans laquelle il accusait l’entreprise de « manquements extrêmes et flagrants »…

Twitter a actuellement des équipes distinctes qui travaillent sur la réduction du contenu toxique et du spam, mais les fusionne maintenant en une seule, selon une note consultée par Reuters..

La société de médias sociaux combinera son équipe d’expérience en matière de santé, qui travaille à réduire la désinformation et les contenus préjudiciables, avec l’équipe de service Twitter, qui est chargée d’examiner les profils signalés par les utilisateurs et de supprimer les comptes de spam. Le nouveau groupe s’appellera « Produits et services de santé (HPS) », selon l’e-mail aux employés. Ella Irwin, vice-présidente des produits pour la santé et du service Twitter, qui a rejoint l’entreprise en juin, dirigera l’équipe HPS. « Nous avons besoin d’équipes pour se concentrer sur des problèmes spécifiques, travaillant ensemble comme une seule équipe et ne fonctionnant plus en silos », a écrit Irwin dans l’e-mail au personnel, ajoutant que l’équipe « priorisera impitoyablement » ses projets.

Twitter a longtemps eu un problème majeur sur les deux fronts. Il est inondé de trolls, qui lancent des attaques personnelles contre les utilisateurs publiant du contenu auquel ils s’opposent. Les femmes sont ciblées de manière disproportionnée de cette manière, y compris les menaces de violence.

Du côté du spam, l’entreprise n’arrive toujours pas à suivre le nombre de comptes de robots, bien qu’elle affirme qu’elle en supprime 1 million par jour.

La question du bot est sous les projecteurs alors qu’Elon Musk essaie de l’utiliser comme excuse pour se retirer d’un engagement qu’il a pris d’acheter l’entreprise. Bien qu’il ait signé un contrat stipulant que l’accord était inconditionnel et qu’il renonçait à son droit de faire preuve de diligence raisonnable en échange d’une transaction rapide, il a affirmé plus tard que Twitter avait beaucoup plus de comptes de robots que les 5 % admis par la société.

Twitter poursuit Musk en justice pour rupture de contrat concernant l’accord de 44 milliards de dollars. Il est déjà redevable d’une clause pénale de 1 milliard de dollars s’il ne parvient pas à finaliser l’acquisition, mais Twitter est convaincu qu’un tribunal l’obligera à remplir son obligation contractuelle d’acheter les actions au prix convenu.

Photo : Kenny Eliason/Unsplash

