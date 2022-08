Apple n’est plus la deuxième marque la plus populaire en Europe : elle a été dépassée par Xiaomi

La firme chinoise vend 1 téléphone mobile sur 5 en Europe et occupe déjà la deuxième place du podium.

Le marché européen des smartphones est mené depuis des années par deux géants comme Samsung et Apple. Cependant, la croissance incessante de certaines autres firmes a ébranlé le podium des plus grandes.

Une publication réalisée par Xiaomi elle-même le précise, la firme chinoise a dépassé Apple et devient la deuxième plus performante d’Europe. Les chiffres de Xiaomi n’ont cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie et il a réussi à s’imposer comme l’un des titans du monde.

Xiaomi vend 1 téléphone sur 5 en Europe

Au cours du deuxième trimestre de ce 2022, Xiaomi a été le protagoniste de 21,7% de toutes les ventes en Europe. Nous sommes face à un chiffre très important, la firme chinoise contrôle plus d’un cinquième du marché européen. Cette croissance a servi à dépasser Apple, jusqu’à présent à la deuxième place, ne laissant derrière lui que le tout-puissant Samsung.

Xiaomi a occupé l’une des 3 premières places sur 55 marchés dans le monde et l’une des 5 premières dans 67 autres pays au cours de ces trois mois. Ses dirigeants assurent qu’il y a eu une croissance remarquable en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Afrique au deuxième trimestre de cette 2022.

Et qu’en est-il des avantages? Nous parlons de 4,95 milliards de dollars de revenus en quelques mois seulement, le tout en dehors de la Chine. Ses revenus à l’étranger représentent 48,4% des revenus totaux, la firme asiatique dépend de moins en moins de son pays d’origine.

Xiaomi semble avoir atteint ce qu’il voulait, créer un énorme catalogue capable de satisfaire tous les types d’utilisateurs. Aussi bien ceux qui recherchent un excellent rapport qualité-prix que ceux qui veulent le meilleur avec un vrai haut de gamme de 1 000 euros. 1 téléphone sur 5 vendu en Europe provient de Xiaomi, et il semble que le nombre va continuer à augmenter.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.