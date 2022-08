Microsoft publie Windows 11 Build 22621.457 pour publier le canal de prévisualisation

La nouvelle build 22621.457 de Windows 11 est désormais disponible dans le canal de prévisualisation de la version 22H2 de Windows 11 avec Microsoft Defender amélioré. Cela fait partie des grandes mises à jour bêta qui seront ensuite intégrées à la version stable. La nouvelle version de Windows 11 est disponible pour les initiés de Windows. Vous trouverez ici tout ce qui concerne la build 22621.457 de Windows 11.

La dernière mise à jour de Windows 11 version 22H2 était la build 22621.317 de Windows 11. Mais il s’agissait plutôt d’une mise à jour de correction de bug sans nouvelles fonctionnalités. Ce n’est pas le cas avec la dernière version.

La nouvelle mise à jour de Windows 11 Insider est accompagnée de quelques changements clés. Il était attendu car il fait partie de la version 22H2 de Windows 11 qui sera bientôt rendue publique. Il inclut Microsoft Defender amélioré, une réplication de stockage améliorée, l’historique des applications, etc. Vous pouvez vérifier les changements officiels ci-dessous.

Nouveau! Nous avons amélioré la capacité de Microsoft Defender pour Endpoint à identifier et à intercepter les ransomwares et les attaques avancées.

Nouveau! Nous avons compressé un fichier quelle que soit sa taille si vous avez configuré la compression SMB (Server Message Block).

Nouveau! Nous avons amélioré la réplication du stockage qui se produit sur une faible bande passante ou sur des réseaux étendus (WAN) encombrés.

Nouveau! Vous pouvez désormais afficher l’historique d’utilisation des ressources suivantes à partir de la page Paramètres : Appareil photo, microphone, appels téléphoniques, messagerie, contacts, captures d’écran et applications, bibliothèque musicale Pour utiliser cette fonctionnalité, accédez à Paramètres> Confidentialité et sécurité



Ce sont les nouveaux changements dans la version 22621.457 de Windows 11. Outre les nouveaux changements, la version d’aperçu de la version est également accompagnée d’un tas de corrections de bugs. Vous pouvez consulter la liste de tous les correctifs de bugs en vous rendant sur le Page Officielle.

Si vous êtes un initié de Windows 11 dans le canal de prévisualisation de la version et que vous êtes déjà sur la version 22H2, vous obtiendrez cette nouvelle version 22621.457 sur votre PC. Vous pouvez également vérifier la mise à jour manuellement dans Paramètres > Mise à jour Windows. Et une fois que vous cliquez sur vérifier les mises à jour, il affichera la nouvelle version que vous pouvez télécharger et installer sur votre PC. Ou vous pouvez suivre ce guide.

Lié à Windows 11 :

Source