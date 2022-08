Apple publie iOS 16 Beta 7 pour les développeurs

Apple a publié la septième version bêta d’iOS 16 et d’iPadOS 16 pour les développeurs. Comme nous le savons déjà, le lancement de l’iPhone 14 est proche et iOS 16 sera également rendu public la même semaine. Et donc iOS 16 beta 7 pourrait être la dernière mise à jour bêta, tandis que iPadOS 16 beta continuera. Découvrons tout sur iOS 16 développeur bêta 7.

iOS 16 est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que de nouvelles personnalisations avancées de l’écran de verrouillage. Il apporte également certaines fonctionnalités de confidentialité. Mais iOS 16 est actuellement disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs publics à des fins de test. Et enfin, dans quelques semaines, tous les possesseurs d’un iPhone éligible pourront profiter des nouveautés.

Parallèlement à iOS 16 Dev Beta 7, Apple a également publié watchOS 9 Developer Beta 7, tvOS 16 Developer Beta 7 et iPadOS 16.1 Developer Beta 1. Apple a commencé à tester iPadOS 16.1 car sa sortie publique a été retardée et maintenant iPadOS 16 sortira dans Octobre.

iOS 16 dev beta 7 est livré avec un numéro de build 20A5356a. Et cela indique que ce pourrait être la version bêta finale et la prochaine version sera la version candidate suivie de la version publique la semaine prochaine. En parlant de changements, ça n’apporte pas grand chose. Il se concentre sur les corrections de bugs alors que nous approchons d’une version publique. Mais il peut y avoir quelques changements mineurs comme des changements dans les mots, les écrans de démarrage, etc. J’ajouterai des changements ci-dessous s’il y a des changements disponibles.

L’iOS 16 Beta 7 est actuellement disponible uniquement pour les développeurs. La version bêta publique devrait sortir bientôt dans un jour ou plus tard. Si vous êtes sur iOS 16 Dev Beta 6, vous pouvez facilement mettre à jour votre iPhone à partir de Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel. Avant la mise à jour, assurez-vous de faire une sauvegarde des données importantes et de charger votre iPhone à 50 % au moins.

Si vous souhaitez essayer iOS 16 Beta et iPadOS 16 Beta, vous pouvez suivre le guide d’installation détaillé ici. Si vous souhaitez rétrograder, vous pouvez suivre ce guide. Ou vous pouvez attendre la version publique car elle sortira bientôt dans deux semaines.

