Tim Cook, Jony Ive et Laurene Powell Jobs seront interviewés lors de l’événement CodeCon 2022

CodeCon 2022 a confirmé qu’il interviewerait quelques personnalités Apple cette année. Le PDG d’Apple Tim Cook, l’ancien chef du design Jony Ive et Laurene Powell Jobs rejoindront la convention qui se déroulera du 6 au 8 septembre.

CodeCon présente « les plus grands noms de l’industrie sur tout, de la crypto-monnaie aux changements climatiques ». L’hôte sera la journaliste Kara Swisher dans sa « dernière année à la barre dans sa tristement célèbre chaise rouge ».

Ce qui est intéressant cette fois, c’est qu’elle interviewera Tim Cook, Jony Ive et Laurene Powell Jobs, bien que, pour l’instant, seul le PDG d’Apple soit mis en évidence sur le site Web de CodeCon 2022 :

En tant que PDG d’Apple, Tim a supervisé le développement et l’introduction de certains des produits et services les plus innovants au monde, des avancées révolutionnaires du silicium Apple à la création de la gamme la plus puissante d’iPhone, Mac, iPad et Apple Watch, en via la introduction de services comme Apple TV+ et Fitness+.

(…) Tim est profondément engagé dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement, et Apple alimente ses installations mondiales avec 100 % d’énergie renouvelable et aide l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement à faire de même.

Apple s’est classée au premier rang des entreprises les plus admirées au monde selon Fortune au cours des treize dernières années, y compris chaque année où Tim a été PDG.

Tim a obtenu un BS en génie industriel de l’Université d’Auburn et un MBA de l’Université Duke, obtenant un diplôme Fuqua Scholar en 1988.