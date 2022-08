Apple publie la septième version bêta de watchOS 9 pour les développeurs

Apple vient de publier la septième version bêta de watchOS 9. Au moment de la rédaction, la nouvelle mise à niveau incrémentielle est disponible uniquement pour les développeurs. La version bêta publique sera publiée plus tard dans la journée ou demain. Et avec chaque version bêta incrémentielle, nous nous rapprochons de la sortie publique de watchOS 9.

Apple lance le watchOS 9 beta 7 avec la version du firmware 20R5359a. La dernière mise à niveau bêta incrémentielle ne pèse que 156 Mo, contre 210 Mo sur la dernière version bêta. La taille confirme qu’il s’agit d’une petite mise à niveau qui peut être installée rapidement sur les montres Apple éligibles.

Comme toujours, la nouvelle mise à niveau de watchOS est accompagnée des nouvelles versions bêta incrémentielles iOS 16, iPadOS 16 et tvOS 16. Et si vous possédez l’Apple Watch Series 4 ou un modèle plus récent, vous pouvez facilement installer le nouveau logiciel sur votre montre, tout ce que vous avez à faire est de rejoindre le programme bêta pour développeurs Apple ou le programme bêta public.

En parlant de changements, le journal des modifications fait allusion à des corrections de bugs et à des améliorations. Comme nous sommes proches de la sortie publique de watchOS 9, nous ne pouvons rien attendre de nouveau dans cette version. Avec la cinquième version bêta, Apple a résolu le problème de disparition des complications tierces après le redémarrage de la montre. Voyons maintenant les étapes d’installation.

Mise à jour watchOS 9 bêta 7

Si votre iPhone ou iPad fonctionne sur la dernière version de la version bêta du développeur iOS 16 ou iPadOS 16, vous pouvez facilement charger la mise à jour sur votre montre.

Au début, vous devez vous connecter au programme pour développeurs Apple site Internet. Ensuite, dirigez-vous vers les téléchargements. Appuyez sur watchOS 9 beta 7 disponible sous les téléchargements en vedette. Appuyez ensuite sur le bouton de téléchargement. Installez maintenant le profil watchOS 9 beta 7 sur votre iPhone, puis autorisez le profil en allant dans Paramètres > Général > Profils. Redémarrez maintenant votre iPhone.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et connectée à un réseau Wi-Fi. Après avoir installé le profil bêta, ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone, accédez à Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer, puis installez le nouveau logiciel.

La mise à jour watchOS 9 beta 7 va maintenant être téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Et une fois le processus d’installation terminé, votre montre redémarrera. Une fois que tout est fait, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

