iOS 16 beta 7 maintenant disponible alors qu’Apple termine le développement final

Le cycle bêta hebdomadaire se poursuit. iOS 16 bêta 7 est désormais disponible pour les développeurs bêta-testeurs alors que nous nous rapprochons d’une sortie officielle le mois prochain. Nous n’attendons pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités dans iOS 16 beta 7 car Apple finalise la sortie avant un lancement en septembre.

iOS 16 beta 7, build 20A5356a, est disponible en téléchargement dès maintenant pour les développeurs enregistrés via l’application Paramètres. Ouvrez l’application Paramètres, choisissez Général, puis choisissez Mise à jour logicielle. Comme d’habitude, la mise à jour peut mettre quelques minutes à apparaître pour tous les bêta-testeurs en direct. Nous attendons une nouvelle bêta publique dès cet après-midi.

iOS 16 beta 6 la semaine dernière n’incluait que des modifications et des fonctionnalités mineures. À ce stade, Apple se concentre sur la résolution des bugs de dernière minute et des problèmes de performances, ainsi que sur l’optimisation de choses comme la durée de vie de la batterie. En réalité, Bloomberg a récemment signalé qu’Apple avait finalisé iOS 16 en interne et passait au développement d’iOS 16.1.

Le dernier sur les tests bêta d’iOS 16 :

Selon les rumeurs, Apple prévoit un événement spécial pour le 7 septembre, où il annoncera l’iPhone 14 et le nouveau matériel Apple Watch. Également lors de cet événement, nous nous attendons à ce qu’Apple annonce la date de sortie d’iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16. Si l’histoire est un précédent, iOS 16 sera probablement publié au cours de la semaine du 12 septembre.

Pendant ce temps, iPadOS 16 aurait été retardé jusqu’en octobre alors qu’Apple s’efforce d’améliorer la nouvelle fonctionnalité multitâche de Stage Manager.

Vous avez repéré des changements dans la version actuelle d’iOS 16 beta 7 ou d’iPadOS 16 beta 7 ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr. Restez à l’écoute pour notre couverture pratique complète avec les nouvelles versions ici à Netcost-security.fr aujourd’hui et le reste de la semaine.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

https://www.youtube.com/watch?v=-3HDAnDUmk