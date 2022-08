L’iPhone 14 stimulera plus de mises à niveau que l’iPhone 13 malgré l’augmentation des prix, selon une enquête

L’événement iPhone 14 n’est que dans deux semaines et les premières données indiquent qu’Apple incitera à nouveau les utilisateurs d’iPhone existants à effectuer une mise à niveau. En fait, une nouvelle enquête publiée cette semaine suggère que plus de personnes envisagent de passer à l’iPhone 14 qu’elles ne prévoyaient de passer à l’iPhone 13 l’année dernière.

L’enquête, publiée par Des économies, est basé sur un exemplaire certes restreint de 1 500 utilisateurs actuels d’iPhone. Les données montrent que 14 % des utilisateurs existants d’iPhone prévoient de passer à l’iPhone 14 cette année, contre 10 % dans la même enquête avant le lancement de l’iPhone 13 l’année dernière.

Selon l’enquête, plus de deux personnes sur trois qui envisagent de mettre à niveau ont actuellement un iPhone de moins de deux ans. De plus, une personne sur trois qui envisage de mettre à niveau possède actuellement un iPhone qu’elle possède depuis un an ou moins. Seulement 13 % des personnes qui envisagent de mettre à niveau ont déclaré avoir leur iPhone actuel depuis plus de trois ans.

Modèles de téléphones actuels de ceux qui envisagent de passer à l’iPhone 14

iPhone 13 17% iPhone 12 29% iPhone 11 24% iPhone SE 2020 3% iPhone X, XR ou XS 18% iPhone 8 ou antérieur 9%

Certaines des raisons les plus courantes invoquées par les internautes pour justifier leur intention de mettre à niveau incluent des processeurs plus rapides (61%), une capacité de stockage améliorée (54%) et un appareil photo de 48 mégapixels (53%). Cela semble suggérer un fort intérêt pour l’iPhone 14 Pro, où nous attendons les plus grandes mises à niveau de l’appareil photo et du processeur plutôt que l’iPhone 14 standard.

Quant aux utilisateurs d’iPhone qui ne le faites pas envisagent de mettre à niveau, 86 % des personnes interrogées ont déclaré que leur téléphone actuel fonctionnait toujours pour elles, tandis que 60 % ont déclaré que la mise à niveau serait trop coûteuse.

La prise de Netcost-security.fr

Cette enquête est loin d’être scientifique, mais elle fournit un aperçu intéressant de l’état d’esprit des consommateurs avant le lancement de l’iPhone 14. Le plus notable est le fait que plus d’utilisateurs d’iPhone cette année prévoient de passer à l’iPhone 14 qu’ils ne prévoyaient de passer à l’iPhone 13.

Apple fait face à un certain nombre de vents contraires différents à l’approche de la saison de l’iPhone 14. Il s’agit notamment de problèmes économiques plus larges, de l’inflation, des pénuries de la chaîne d’approvisionnement et des perturbations continues liées au COVID-19.

Apple prévoit également d’augmenter les prix de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max d’environ 100 $, selon deux rapports d’analystes. Cela mettrait l’iPhone 14 Pro à un prix de départ de 1099 $ et l’iPhone 14 Pro Max à 1199 $.

Comme je l’ai déjà dit, cependant, l’ajout d’un nouvel iPhone 14 Max est un changement majeur dans la gamme. Ce sera la première fois qu’Apple proposera un iPhone de 6,7 pouces à un prix inférieur à 1 000 dollars. Il n’emballera pas toutes les cloches et tous les sifflets des modèles Pro, mais ce sera une option attrayante pour ceux qui veulent le plus grand écran possible.

