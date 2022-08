AT&T 5G Plus sera désormais entièrement utilisable par l’iPhone 12 et plus, pas seulement l’iPhone 14

Les services 5G améliorés offrant des vitesses plus élevées ne sont pas encore disponibles pour beaucoup, mais il y a de bonnes nouvelles pour AT&T 5G Plus : le service plus rapide sera désormais entièrement utilisable par l’iPhone 12 et plus.

L’opérateur avait précédemment indiqué que seuls 2022 appareils seraient en mesure de profiter de toute la gamme de fréquences…

Arrière plan

Il n’y a jamais eu de norme de communication que les opérateurs ne pourraient rendre plus compliquée.

Dans la perspective du lancement de la 5G, on nous avait promis que la nouvelle norme de données mobiles offrirait des vitesses gigabit. Ce n’est que plus tard que nous avons appris que cela serait limité au mmWave 5G, qui s’apparentait davantage au Wi-Fi dans sa disponibilité et sa portée.

Les vitesses augmentent progressivement depuis le déploiement de la 5G, mais une partie de l’expansion a été retardée par crainte d’interférences avec les radioaltimètres des avions à proximité des aéroports. Cela a finalement été résolu, et le gâchis a été imputé à un mélange de bureaucratie gouvernementale et de secret des transporteurs.

Chaque opérateur a naturellement choisi une terminologie différente pour la 5G améliorée, nous avons donc vu 5G UC, 5G UWB et 5G+.

AT&T 5G Plus

Encore plus de fréquences ont ensuite été mises à disposition, AT&T dépensant plus de 9 milliards de dollars dans une enchère FCC pour avoir accès à la gamme 3,45 GHz. Avec la bande C, ces fréquences moyennes ont été baptisées AT&T 5G Plus.

AT&T a initialement indiqué que cette dernière gamme ne serait prise en charge que par les smartphones 2022 et ultérieurs, ce qui signifiait que seuls les propriétaires d’iPhone 14 y auraient accès parmi la gamme d’Apple. Cependant, Crumpe rapporte quelques bonnes nouvelles sur ce front.

AT&T met à jour sa liste d’appareils qui seront capables de se connecter à ses derniers réseaux milieu de bande 5G. Après avoir déclaré à l’origine qu’il ne pourrait activer la prise en charge de son nouveau réseau 3,45 GHz que sur certains des appareils les plus récents et les plus performants de 2022, le troisième opérateur du pays indique maintenant à CNET qu’il apportera la prise en charge du spectre à tous ses appareils qui prennent actuellement en charge son Spectre en bande C. Cette liste au moment de la presse comprend plus de 30 produits, y compris tous les iPhones 5G remontant à la gamme iPhone 12 de 2020, les gammes Samsung Galaxy S21 et S22 et les Pixel 6 et 6 Pro de Google.

Le nouveau spectre n’entrera en jeu que plus tard dans l’année, mais AT&T affirme que la 5G Plus devrait couvrir 200 millions de personnes d’ici le milieu de l’année prochaine.

La 5G en concurrence avec le câble et les hotspots Wi-Fi

À mesure que la 5G devient plus rapide et plus omniprésente, elle commence à prendre le relais des services haut débit à domicile par câble et des points d’accès Wi-Fi publics.

En mai, un rapport d’Opensignal a révélé que vous verrez généralement des vitesses plus rapides sur la 5G que sur les réseaux Wi-Fi publics.

Pour les vitesses de téléchargement moyennes, la sous-6Ghz 5G arrive désormais à 112,9 Mbps. C’est 4,8 fois plus rapide que le Wifi public à 23,3 Mbps. Et si vous avez accès à mmWave 5G, Opensignal a trouvé qu’il offrait des vitesses de téléchargement moyennes de 571,6 Mbps, soit 24,6 fois plus rapides que le wifi public.

L’Internet domestique 5G commence également à décoller en tant que rival des forfaits câblés conventionnels.

Cela fait à peine un an que Verizon et T-Mobile ont lancé leurs services Internet à domicile 5G et ils sont tous les deux en train de prendre de l’ampleur. T-Mobile a déclaré que son Internet domestique 5G est disponible pour 40 millions de foyers (maintenant 45 millions) et Verizon a partagé en janvier que son Internet domestique 5G était disponible pour 20 millions. Alors que Verizon a augmenté ses incitations avec des offres comme 50% de réduction pour les clients existants, T-Mobile a annoncé ses propres promotions similaires.

Photo : Denis Cherkachine/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

https://www.youtube.com/watch?v=-3HDAnDUmk