Cette application vous avertit chaque fois que Google collecte vos données et, comme vous pouvez le deviner, les notifications sont abondantes

De nos jours, il est très difficile d’échapper au contrôle de Google, car le moteur de recherche du grand G est le plus complet et le plus utilisé au monde et grâce à lui, la société Mountain View suit la manière dont vous utilisez son moteur de recherche et ses autres applications sous prétexte de vous offrir une meilleure expérience utilisateur.

Le problème est que Google collecte plus d’informations auprès de vous qu’il ne le devrait, et pour cette raison, un développeur indépendant a créé une application qui vous alerte chaque fois que Google collecte vos données, et sans surprise, les notifications que vous recevez de cette application ils sont nombreux.

Googerteller, l’appli qui vous avertit à chaque fois que Google vous suit

Comme nous avons pu le savoir grâce au support 9to5Google, le développeur Bert Hubert, créateur original de PowerDNS, vient de sortir une nouvelle application appelée Googerteller qui vous notifie chaque fois que votre ordinateur envoie des données à Google.

Googerteller utilise la liste des adresses IP associées à de nombreux services Google, qui est fournie gratuitement par le géant américain lui-même, et vous avertit, par un bip, chaque fois que votre ordinateur se connecte à l’une de ces adresses IP.

J’ai créé un outil très très simple qui fait du bruit à chaque fois que votre ordinateur envoie des données à Google. Voici une démo sur le site officiel de l’emploi du gouvernement néerlandais. Le bruit commence lors de la saisie du nom de domaine déjà. Code, actuellement Linux uniquement : https://t.co/ZjKeOSfYff pic.twitter.com/dEr8ktIGdo — Bert Hubert 🇺🇦 (@berthubert) 21 août 2022

Dans la vidéo de présentation de cet outil réalisée par Hubert, qui est insérée dans le tweet que nous vous laissons sur ces lignes, vous pouvez voir qu’un bip retentit après chaque clic sur la barre d’adresse de Google Chrome car le navigateur envoie en permanence des demandes de suggestions de saisie semi-automatique .

Vous devez savoir que Googerteller a été conçu pour fonctionner uniquement sur des systèmes d’exploitation basés sur GNU/Linux tels que Ubuntu, Debian, Arch ou Fedora, bien qu’il existe actuellement des développeurs qui créent leur propre version multiplateforme de cette application et très bientôt vous pourra l’utiliser aussi bien sous Windows que sous MacOS.

