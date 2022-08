Android 13 pour Nothing Phone 1 n’arrive pas cette année

Nothing Phone 1, l’un des téléphones les plus en vogue de cette année, a été lancé en juillet. Et l’appareil a reçu des mises à jour incrémentielles depuis son lancement. Mais comme Android 13 est maintenant sorti, vous devez être curieux de savoir quand Android 13 sortira pour Nothing Phone 1. La déclaration officielle concernant Android 13 est sortie, et elle n’est pas en faveur des utilisateurs.

L’une des principales attractions du Nothing Phone 1 est l’expérience Android standard. Et puisque Nothing a annoncé que le système d’exploitation Nothing était une fonctionnalité intéressante, les utilisateurs avaient de grandes attentes. Mais après plusieurs commentaires d’utilisateurs demandant Android 13, Carl Pei a déclaré qu’un produit est « plus que ses spécifications, ses fonctionnalités et ses numéros de version ». Cela n’a donc pas aidé du tout car ils promettaient une meilleure expérience utilisateur. Et depuis son lancement, le Nothing Phone 1 a fait l’objet de nombreuses polémiques malgré le battage médiatique.

Mais après la réponse de Karl Pei, Nothing a partagé une déclaration officielle avec Autorité Android. Voici le communiqué officiel.

‘”Nous travaillons toujours dur pour améliorer l’expérience utilisateur de Phone 1. Pour garantir cela, les mises à jour du système d’exploitation seront mises à disposition pour un téléchargement régulier. En ce qui concerne Android 13, il sera lancé pour les utilisateurs de Phone 1 au premier semestre 2023. Avant la sortie, nous souhaitons affiner la mise à niveau logicielle avec le matériel de Nothing. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant avec de plus amples informations.

Donc, Android 13 pour Nothing Phone 1 sortira l’année prochaine. Et la large fenêtre de six mois est trop longue. Ils doivent avoir donné au moins un certain mois ou trimestre car il s’agit d’un nouveau et unique téléphone de Nothing.

D’autres OEM comme Samsung, Oppo et OnePlus ont déjà commencé à tester Android 13 sur leurs téléphones haut de gamme. Et au début de l’année prochaine, ces OEM commenceront à proposer la mise à jour stable d’Android 13 aux téléphones de milieu de gamme et à petit budget. Et comme le Nothing Phone 1 est un milieu de gamme haut de gamme, nous nous attendions au moins à un délai court engagé.

C’est définitivement une mauvaise nouvelle car le Nothing Phone 1 a reçu principalement des mots négatifs et la première mise à jour d’Android 13 peut avoir de bonnes nouvelles pour les utilisateurs. Mais s’il y a des changements de Nothing, nous les partagerons avec vous.

