Liste complète des jeux Netflix (mise à jour en continu)

L’année dernière, Netflix a annoncé qu’il permettrait à ses utilisateurs de jouer à des jeux mobiles sans frais supplémentaires. Cela indique que vous pourrez jouer à des jeux sans avoir à payer pour du contenu supplémentaire dans le jeu ainsi qu’une expérience sans publicité. Et depuis l’annonce, Netflix a ajouté de nombreux jeux à son service. Et si vous avez un abonnement Netflix, vous pouvez jouer à ces jeux. Voici la liste complète des jeux Netflix.

Bien que la recherche de différentes façons de jouer au jeu puisse être assez déroutante, en particulier pour ceux qui entrent dans le monde du jeu pour la première fois. Et voici donc le rôle des services de streaming de jeux comme Xbox Game Pass, Google Stadia, Netflix et autres. Netflix est la nouvelle entrée dans les services de jeux en ligne.

En regardant comment Netflix a fait les manchettes et la plupart du temps, il a perdu un certain nombre de clients chaque mois. Et les jeux mobiles gratuits peuvent aider ici car ils peuvent divertir les utilisateurs de Netflix avec d’autres contenus Netflix déjà disponibles. Cela maintiendra l’engagement des utilisateurs tout en ajoutant de nouveaux contenus pour élargir l’option de diffusion en continu. Cela étant dit, voici la liste des jeux mobiles sur Netflix à jouer sur Android ainsi que sur les appareils iOS.

Liste des jeux Netflix [Android and iOS]

Toute personne disposant d’un abonnement Netflix valide pourra accéder et jouer gratuitement à ces jeux sur ses appareils mobiles. Quel que soit le type de plan d’abonnement que vous avez activé sur votre compte Netflix, vous avez accès à Netflix Mobile Games. Jetons un coup d’œil aux choses importantes à garder à l’esprit avant de passer à la liste des jeux Netflix pour Android et iOS.

Conditions préalables

Mobile ou tablette Android fonctionnant sous Android 6.0 et versions ultérieures

iPhone, iPod ou iPad exécutant iOS 15 ou iPadOS 15 ou une version plus récente

Abonnement Netflix

Connexion Wifi

Espace libre pour télécharger et installer le jeu de votre choix

Accéder aux jeux Netflix sur Android

Maintenant que Netflix Game est disponible pour tout le monde, vous pouvez facilement l’obtenir sur votre appareil Android. Assurez-vous que vous disposez de la version mise à jour de l’application Netflix.

Accéder aux jeux Netflix sur iOS

Il en va de même pour les appareils iOS. Assurez-vous que l’application Netflix exécute la dernière mise à jour disponible sur votre iPhone ou iPad.

Ouvrez l’application Netflix sur votre iPhone et connectez-vous pour accéder à Netflix.

Sur l’écran d’accueil de l’application Netflix, vous devrez faire défiler vers le bas.

Une ligne dédiée appelée Jeux Netflix s’affichera.

Il affichera une liste de jeux disponibles sur Netflix Games.

Sélectionnez maintenant le jeu que vous aimez en appuyant sur le bouton Obtenir le jeu.

Cette action lance l’App Store à partir duquel vous pourrez télécharger et installer le jeu sur votre appareil.

Une fois le jeu installé, vous le trouverez sur l’application Netflix ainsi que sur votre écran d’accueil.

Liste des jeux Netflix disponibles

Voici une liste de jeux auxquels vous pouvez jouer via Netflix. La liste pour l’instant est petite et continuera de s’allonger tout au long de l’année.

Arcanium : L’Avènement d’Akhan

Asphalte Xtreme

Sous vos yeux

Boules de quilles

Explosion de carte

Café des dominos

Dragon vers le haut

Nains de donjon

Chatons explosifs

Hextech Mayhem : une histoire de League of legends

Dans la brèche

Dans The Dead 2 : Déchaîné

Tricots

Rue Krispee

Mahjong Solitaire

Clair de lune

Poinpy

Chasseurs de reliques : Rebelles

Fracasser remasterisé

Cerceaux de tir

Stranger Things 3 : le jeu

Choses étranges: 1984

Bascule (vers le haut)

C’est une histoire vraie

Citadins : un royaume reconstruit

Wonderpuff pour toujours

FAQ

Voici quelques questions fréquemment posées sur les jeux Netflix.

Tous les jeux sur Netflix sont-ils gratuits ? Oui, tous les jeux de la plateforme Netflix sont gratuits si vous avez un abonnement Netflix. Pourquoi ne puis-je pas trouver les jeux Netflix ? Le service Netflix Games est encore nouveau. Et vous devez donc vous assurer que votre application Netflix est mise à jour. Et puis vous trouverez la section Jeux sur l’application. Les jeux ne seront pas disponibles dans le profil Kids. Les jeux Netflix sont-ils uniquement mobiles ? Oui, tous les jeux sur Netflix sont destinés aux appareils mobiles. Il comprend à la fois Android et iPhone.

Ceci conclut la liste des jeux mobiles actuellement disponibles sur Netflix. La liste sera mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux jeux seront ajoutés au service. Alors, que pensez-vous du service Netflix Games ? Y a-t-il quelque chose de mieux que d’acheter un abonnement à Play Pass sur Android et Apple Arcade sur iOS ? Aussi, avez-vous joué à ces jeux sur Netflix ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

