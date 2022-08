Samsung Galaxy Z Flip4 : avis vidéo du pliage le plus étonnant de Samsung

On vous dévoile les clés du nouveau Samsung Galaxy Z Flip4 après 10 jours d’utilisation.

Il y a quelques jours, Samsung présentait sa cinquième génération de terminaux pliables, composée de deux terminaux, le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4.

Nos confrères d’Urban Tecno ont déjà pu tester le Samsung Galaxy Z Flip 3 pendant 10 jours, puis nous allons détailler leur expérience afin que vous puissiez apprendre, de première main, toutes les bonnes et mauvaises choses sur le nouveau clapet terminal pliable de type Samsung.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec l’analyse vidéo du nouveau Samsung Galaxy Z Flip4 préparée par nos confrères d’Urban Tecno :

Design et écrans

Le design du Samsung Galaxy Z Flip4 est très similaire à celui de son prédécesseur, car on retrouve un appareil compact et léger qui ne pèse que 187 grammes et qui est très confortable à porter fermé car il tient dans n’importe quelle poche.

En ce sens, il faut souligner que le Galaxy Z Flip4 se sent plus à l’aise dans la main que son prédécesseur, il reste stable dans n’importe quelle position et possède une charnière plus optimisée qui facilite son ouverture d’une seule main.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 hérite également des écrans de la génération précédente, car il continue d’avoir un écran interne Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ de 2 640 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 hertz qu’il nous offre de très bonnes couleurs, un bon angle de vision et une luminosité maximale largement suffisante pour voir cette dalle en plein soleil.

En ce qui concerne l’écran interne, le Galaxy Z Flip4 dispose d’un écran AMOLED de 1,9 pouces qui aurait peut-être pu être agrandi pour pouvoir accéder à plus d’options de terminal sans avoir à l’ouvrir. Même ainsi, cet écran externe continue de nous permettre de contrôler la lecture multimédia, de lire les notifications, d’accéder à l’agenda, au calendrier ou à l’heure, et de prendre des selfies de haute qualité avec la caméra principale ou grand angle directement depuis ledit panneau.

Performance

Là où nous avons remarqué une amélioration par rapport à la génération précédente, c’est dans les performances, ce qui montre qu’il a été un grand succès de parier sur le nouveau Snapdragon 8+ Gen 1, un processeur haut de gamme qui vous permet de passer d’une application à une autre en multitâche fluide et capable de déplacer n’importe quel jeu sans surchauffe.

Batterie et autonomie

Sans aucun doute, l’une des améliorations les plus importantes du Galaxy Z Flip4 se trouve dans sa batterie, qui a augmenté sa capacité de 400 mAh par rapport au modèle précédent, atteignant 3 700 mAh.

Évidemment, cela se traduit par une plus grande autonomie et dans les tests que nous avons effectués, il nous est parvenu sans aucun problème en fin de journée avec 15% de batterie, réalisant entre 3,5 et 4 heures de temps d’écran avec le mode standard et plus de Écran 5 heures avec mode lumière activé.

Logiciel

Le Samsung Galaxy Z Flip4 arrive avec One UI 4.1.1 avec Android 12, une version de plus en plus optimisée et qui possède une série de fonctionnalités vraiment utiles.

L’un d’eux est celui qui vous permet d’utiliser la partie supérieure ou inférieure de l’écran lorsque le terminal est situé à un angle de 90 degrés comme s’il s’agissait d’une tablette tactile avec laquelle vous pouvez prendre des captures d’écran, régler la luminosité et le volume de le smartphone et même l’utiliser comme trackpad pour piloter une souris en haut de l’écran.

appareils photo

C’est sans doute le point où Samsung a le moins innové, puisque le Galaxy Z Flip4 continue d’avoir la même configuration d’appareil photo que le modèle précédent, qui est composé d’un capteur principal de 12 mégapixels avec OIS (Optical Image Stabilization ) et un capteur ultra-large de 12 mégapixels.

Cela en fait le terminal avec les pires caméras dans sa gamme de prix, à la fois en nombre, puisque beaucoup de ses rivaux ont 3 ou 4 caméras, et en qualité.

Malgré cela, l’appareil photo principal du Galaxy Z Flip4 obtient de très bons résultats tant qu’il y a suffisamment de lumière, car lorsque la nuit tombe, les performances de cet appareil photo chutent complètement.

En ce qui concerne la caméra grand angle, elle n’est pas si éloignée de la grande majorité des rivaux directs, sauf dans le cas de modèles tels que l’OPPO Find X5 Pro ou le vivo X80 Pro, surtout le jour où il permet nous permet de prendre des photos de grande qualité, avec un très bon piqué et une bonne plage dynamique.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 se démarque dans l’enregistrement vidéo, car il vous permet d’enregistrer des clips en résolution 4K à 30 ips avec les caméras principales et grand angle et des vidéos en résolution 4K à 60 ips avec la caméra frontale, quelque chose qu’ils n’ont pas beaucoup de terminaux haut de gamme.