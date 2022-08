Ce nouveau moniteur Samsung est plus grand que de nombreux téléviseurs sur le marché

Samsung a présenté un nouveau moniteur appelé Odyssey Ark qui surprend par sa taille, 55 pouces.

Samsung a élargi son catalogue de moniteurs avec un nouveau modèle pour le moins impressionnant. Son nom est Samsung Odyssey Ark et il est surprenant d’avoir une taille de 55 pouces, plus grande que de nombreux téléviseurs. Sans aucun doute, jouer avec cette Odyssey Ark doit être une expérience inoubliable grâce à sa grande taille et ses fonctionnalités avancées.

Au-delà de 55 pouces, ce moniteur offre une résolution 4K Ultra HD, une courbure de 1000R et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il peut également être pivoté à 90 degrés et intègre des technologies telles que Neural Quantum Ultra, qui optimisent la qualité d’image pixel par pixel. C’est un moniteur brutal et en tant que tel se reflète dans son prix, dont nous vous avons déjà dit qu’il n’est pas bon marché du tout.

Samsung Odyssey Ark, un écran impressionnant de 55 pouces

Dans le catalogue Samsung, vous pouvez trouver certains des meilleurs moniteurs « gaming » du marché, nous le savions déjà. Cependant, sa dernière sortie a dépassé toutes nos attentes. Son nom est Samsung Odyssey Ark et il surprend même s’il ne fait que voir l’image précédente. Cette photo nous donne quelques indices, comme son design incurvé, bien qu’il soit préférable de connaître ses spécifications techniques.

Nous commencerons par mentionner sa particularité la plus particulière, la taille de 55 pouces. Grâce à cela, on peut dire que l’Odyssey Ark est plus grand que de nombreux téléviseurs sur le marché. Il est accompagné d’une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels) pour offrir la meilleure qualité d’image, ce qui est possible grâce aux autres technologies d’accompagnement. Comme Samsung l’explique sur son site internet, cet écran dispose de la technologie Quantum Matrix avec Quantum Mini LED pour offrir « une image cristalline ».

La meilleure expérience de jeu est également possible grâce au taux de rafraîchissement de 165 Hz, qui permet aux images de se déplacer de manière très fluide. Il utilise la technologie FreeSync Premium Pro, garantissant une expérience de jeu fluide et ininterrompue en obtenant un taux de rafraîchissement variable en fonction du contenu.

D’autres caractéristiques à prendre en compte sont qu’il a une courbure de 1000R, avec la possibilité de le faire pivoter de 90 degrés pour le placer dans une position différente. De plus, il a un format d’image 16:9 et prend en charge Quantum HDR 2000, HDR10+ et HDR10+ Gaming. C’est un moniteur parfait pour les jeux, avec un temps de réponse d’une milliseconde.

Le moniteur est accompagné d’un contrôle de l’énergie solaire qui vous permet de contrôler son fonctionnement.

Une mention spéciale mérite la section audio, équipée de quatre haut-parleurs dans les coins et de deux woofers centraux de 60 W pour créer un dôme de son qui vous entourera pendant que vous jouez. De plus, ils sont compatibles avec la technologie Dolby Atmos et avec AI Sound Booster, qui se charge d’optimiser le son en fonction du contenu à l’aide de l’Intelligence Artificielle.

De plus, nous pouvons également souligner l’existence du « Gaming Hub » du moniteur, une plate-forme où vous pouvez trouver vos services de streaming et consoles préférés. Il est accompagné de la commande Ark Dial, qui permet de contrôler rapidement le fonctionnement du moniteur. Par exemple, vous pouvez faire pivoter la position de l’écran et mettre le multi view.

Après avoir été mis en vente aux États-Unis, le Samsung Odyssey Ark a déjà atteint d’autres pays, comme l’France. Dans ce dernier, il a un prix de vente conseillé de 2 999 euros et est en vente chez El Corte Inglés, bien qu’il soit généralement en rupture de stock.

