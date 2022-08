Les expéditions de panneaux d’iPhone 14 montrent une forte demande attendue pour les modèles Pro, augmentation du T4 14 Max

Les expéditions de panneaux indiquent qu’Apple se concentre sur la production de l’iPhone 14 Pro Max et de l’iPhone 14 Pro pour le moment où il annoncera les nouveaux smartphones dans trois semaines, selon les données partagées par l’analyste d’affichage Ross Young. De plus, la société s’attend à ce que les modèles réguliers génèrent des ventes plus élevées après l’événement, en particulier l’iPhone 14 Max.

DSCC Ross Young partagé pour ses Super Followers sur Twitter que, de juin à septembre, l’iPhone 14 Pro Max a la part la plus élevée de productions de panneaux avec une part de 29% et 28% respectivement.

Au cours de ce trimestre, l’iPhone 14 Max a eu la plus petite part avec 21 % de la production et 19 % des expéditions, bien que Young s’attende à ce que ce téléphone « rattrape beaucoup de terrain en septembre ».

Comme d’habitude, les clients inconditionnels se concentreront sur l’achat de la gamme Pro, en particulier avec la version plus grande de l’iPhone 14 Pro Max, suivie de l’iPhone 14 Pro, juste après l’événement de septembre.

Avec des caméras remaniées, une meilleure autonomie de la batterie, un nouveau processeur et un nouveau design, même une augmentation de prix de 100 $ selon la rumeur n’empêchera pas ces clients d’acheter l’iPhone haut de gamme. Pendant ce temps, Apple semble être prudent lorsqu’il compare les téléphones Pro avec leurs versions régulières.

Avec de faibles ventes d’iPhone mini pendant deux années consécutives, le passage à un autre gros iPhone rend l’entreprise prudente car elle attendra de voir si elle devrait augmenter ou non la production de l’iPhone 14 Max.

Étant donné que la série régulière d’iPhone 14 n’aura pas de nouveau design, restera avec la puce A15 Bionic et n’aura pas de mises à niveau notables de l’appareil photo, un écran plus grand et une plus grande autonomie de la batterie pourraient être la clé pour que les clients généraux achètent l’iPhone 14 Max quelques semaines après l’annonce de la programmation.

Seul le temps nous le dira, mais pour l’instant, il semble que l’iPhone 14 Pro Max soit le pari principal d’Apple, suivi de l’iPhone 14 Max quelques semaines plus tard.

Publication des volumes iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max à mes Super Followers maintenant. Quel modèle a les volumes les plus élevés par mois et jusqu’en septembre ? – Ross Young (@DSCCRoss) 22 août 2022

