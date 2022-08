Actu : les MacBook Pro 14 et 16 pouces entreront en production de masse au 4T22, pourraient utiliser la technologie 5 nm

Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec processeurs M2 commenceront la production de masse au quatrième trimestre 2022, selon l’analyste Apple fiable Ming-Chi Actu. Avec des rumeurs selon lesquelles la société Cupertino prépare la prochaine génération de MacBook haut de gamme dès cet automne, Actu a quelques réflexions à ce sujet.

Sur son Twitterl’analyste a posté :

Les nouveaux MacBook Pro 14″ et 16″ avec de nouveaux processeurs entreront en production de masse au 4T22. Compte tenu des indications de TSMC selon lesquelles le 3 nm contribuera aux revenus à partir du 1S23, les processeurs des modèles MacBook Pro 14 « et 16 » peuvent toujours adopter le nœud avancé 5 nm.

Le mois dernier, BloombergMark Gurman a indiqué que les nouveaux MacBook Pro M2 Pro et M2 Max sont déjà en préparation. Il a déclaré que la conception générale et les caractéristiques des machines « resteront probablement à peu près les mêmes », car Apple vient de réorganiser cette machine avec une refonte, plus de ports, un chargeur MagSafe, un meilleur écran et une webcam améliorée.

Le journaliste de Bloomberg a déclaré que les nouveaux modèles 14 pouces et 16 pouces devraient recevoir de nouvelles puces – les processeurs M2 Pro et M2 Max – qui sont des itérations des puces M1 Pro et M1 Max de l’année dernière.

Gurman donne une information importante sur ce à quoi s’attendre des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max :

Recherchez une grande partie de l’accent mis sur le côté graphique, tout comme avec le M2 standard.

Alors que le journaliste ne parle pas de la technologie des puces 3nm, Netcost-security.fr a récemment signalé que TSMC est sur la bonne voie pour commencer à développer la prochaine génération de processeurs avec cette technologie.

Avec le tweet de Actu, il peut sembler que pour les processeurs M2 Pro et M2 Max de ce prochain MacBook Pro, Apple utilisera toujours le nœud avancé 5 nm, ce qui indique que la technologie 3 nm plus avancée sera disponible plus tard l’année prochaine avec la puce A17 – ou un autre processeur Mac en 2023.

L’analyse de Actu diffère de L’heure commerciale de Taïwan rapport. La publication suggère que la puce M2 Pro d’Apple serait le premier produit à intégrer cette technologie 3 nm et serait disponible au cours du second semestre de cette année – ce qui n’est pas le calendrier auquel Actu s’attend.

Êtes-vous enthousiasmé par ce nouveau MacBook Pro ou la génération actuelle de M1 Pro et M1 Max est plus que suffisante ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

