Tous ces téléphones Motorola seront mis à jour vers Android 13

Avez-vous un mobile Motorola? Découvrez si votre terminal fait partie des 10 premiers à recevoir la nouvelle version d’Android.

Une fois, au début de la semaine dernière, la première version stable d’Android 13 a commencé à atteindre Google Pixels, le reste des marques s’est mis au travail pour mettre à jour leurs terminaux avec la nouvelle version d’Android.

Ainsi, après qu’OPPO a récemment annoncé officiellement ColorOS 13, la nouvelle version de sa couche de personnalisation basée sur Android 13, c’est maintenant au tour de Motorola, qui a déjà confirmé quels seront ses premiers appareils à recevoir Android 13.

Ce sont les 10 premiers téléphones Motorola qui seront mis à jour vers Android 12

Comme GSMArena l’a découvert via la page de mise à jour de sécurité de Motorola, la société appartenant à Lenovo prévoit de mettre à jour initialement 10 de ses smartphones vers Android 13.

Comme prévu, la liste des mobiles Motorola qui vont être mis à jour, d’abord, vers Android 13 comprend à la fois les nouveaux modèles haut de gamme et ceux de milieu de gamme récemment lancés :

Motorola Bord (2022)

Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 Pro

Stylet Moto G 5G 202

Moto G 5G 2022

Moto G82 5G

Moto G62 5G

Moto G42

Moto G32

Cette nouvelle mise à jour de My UX, la nouvelle version de la couche de personnalisation de Motorola basée sur Android 13, comprendra de nouvelles fonctionnalités telles qu’une plus grande personnalisation de la conception Material You, nous permettant de choisir différentes palettes de couleurs à appliquer dans tout le système d’exploitation, la prise en charge native Audio Bluetooth LE et une série d’améliorations au niveau de la confidentialité et de la sécurité.

Pour le moment, Motorola n’a pas encore dévoilé les possibles dates d’arrivée d’Android 13 sur ces appareils, mais il est probable que le débarquement de la nouvelle version d’Android sur ces smartphones de la firme américaine intervienne dans les prochaines semaines.

