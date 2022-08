Samsung met à jour l’un de ses Galaxy A les moins chers vers Android 12

Cette mise à jour arrive sur les Galaxy A12 russes avec la version de firmware A125FXXU2CVH1 et inclut le correctif de sécurité de juillet 2022.

À un peu plus d’un mois avant que la mise à jour de One UI 5.0 basée sur Android 13 n’atteigne le Samsung Galaxy S22, le géant coréen continue de mettre à jour ses terminaux de milieu de gamme et d’entrée de gamme avec Android 12.

En témoigne le fait qu’après avoir récemment mis à jour le Galaxy M12, désormais, comme le confirme le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à déployer la mise à jour vers Android 12 dans l’un de ses Galaxy A les moins chers, le Samsung Galaxy A12.

Android 12 arrive sur le Samsung Galaxy A12 avec One UI Core 4.1

Samsung a commencé à publier la mise à jour d’Android 12 sur le Galaxy A12 en Russie, bien que tout semble indiquer que ce nouveau logiciel atteindra davantage de pays européens, dont l’France, au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle version logicielle arrive sur les Samsung Galaxy A12 de Russie avec la version de firmware A125FXXU2CVH1 et n’inclut pas le correctif de sécurité Android le plus récent, celui d’août 2022, mais celui du mois dernier, qui corrige plus de 60 vulnérabilités liées à la confidentialité et sécurité, corrige des bugs généraux et améliore la stabilité du terminal.

Cette mise à jour apporte toutes les nouveautés de la version la plus récente de la couche de personnalisation de Samsung pour les smartphones d’entrée de gamme, One UI Core 4.1, parmi lesquelles il faut souligner une refonte de l’interface utilisateur avec prise en charge des nouveaux thèmes dynamiques Android 12, un nouveau style de widget, une nouvelle disposition pour le sélecteur de widget, de nouveaux curseurs de volume et de luminosité plus grands et un nouveau mode sombre.

Au niveau de la confidentialité et de la sécurité, cette nouvelle version du logiciel comprend le nouveau panneau de confidentialité Android 12, des commutateurs de paramètres rapides qui vous permettent d’activer ou de désactiver la caméra et le microphone, et des indicateurs de confidentialité qui vous avertissent lorsque vous utilisez à la fois le microphone comme le caméra.

De même, dans cette mise à jour, Samsung a également amélioré la conception et les fonctionnalités de toutes ses applications natives et, par conséquent, l’application Galerie a amélioré les histoires et son éditeur de photos vous permet de suivre l’historique d’édition, l’application Appareil photo a un nouveau design plus rationalisé et l’enregistrement vidéo commence juste après avoir appuyé sur le bouton de l’obturateur et l’application Calendrier vous permet désormais d’ajouter des stickers aux entrées.

Si vous souhaitez vérifier si vous disposez déjà de cette mise à jour, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal. Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour que votre terminal soit mis à jour avec la dernière version d’Android.