Ces 2 téléphones realme sont mis à jour vers Android 12 avec realme UI 3.0

Les realme 8 5G et Narzo 30 5G reçoivent déjà la mise à jour tant attendue d’Android 12 avec realme UI 3.0.

Bien qu’il ne soit pas l’une des marques qui met à jour ses terminaux avec la version la plus récente d’Android le plus rapidement, Realme tient sa promesse de mettre à jour la grande majorité de ses smartphones vers Android 12, même les moins chers.

Une bonne preuve en est que la firme chinoise a commencé à déployer la mise à jour Android 12 sur deux de ses appareils milieu de gamme les plus populaires de l’année dernière, le realme 8 5G et le realme Narzo 30 5G.

Android 12 arrive sur realme 8 5G et realme Narzo 30 5G

Comme l’a confirmé la marque elle-même via son forum officiel, le realme 8 5G et le realme Narzo 30 5G reçoivent déjà la mise à jour vers Android 12 avec realme UI 3.0.

Cette mise à jour vers Android 12 avec realme UI 3.0 arrive sur realme 8 5G et realme Narzo 30 5G avec les versions de firmware RMX3241_11.A.16 et RMX3242_11.A.16, respectivement.

Cette nouvelle version du logiciel est accompagnée de realme UI 3.0, la dernière version de la couche de personnalisation de la marque chinoise, qui comprend une refonte de l’interface avec prise en charge de nouveaux thèmes dynamiques, des améliorations des animations, des performances et de l’autonomie, des modifications des applications natives comme le application appareil photo, et bien plus encore.

L’enregistrement complet des modifications incluses dans cette mise à jour pour les deux terminaux est le suivant :

Nouveau design Le nouveau design, qui met l’accent sur la sensation d’espace, offre une expérience visuelle et interactive simple, propre et confortable. Des widgets Smart Assistant sont ajoutés pour afficher les informations clés de l’application et fournir un accès instantané aux fonctionnalités. Le design de la page est renouvelé sur le principe de la réduction du bruit visuel et de l’espacement des éléments et priorise les informations avec des couleurs différentes afin que les informations clés ressortent. Les icônes ont été repensées à l’aide de nouveaux matériaux pour donner aux icônes plus de profondeur et une plus grande sensation d’espace et de texture. Quantum Animation Engine a été optimisé avec la version 3.0, qui implémente le concept de masse pour rendre les animations plus réalistes et optimise plus de 300 animations pour offrir une expérience utilisateur plus naturelle.

confort et efficacité La méthode de commutation des fenêtres flottantes entre différentes tailles est optimisée.

sécurité et confidentialité Les règles de blocage du spam ont été optimisées afin que vous puissiez ajouter une règle pour bloquer les messages MMS.

Performance Ajout du lancement rapide, une fonctionnalité qui détecte les applications fréquemment utilisées et les précharge afin que vous puissiez les lancer rapidement, et un graphique pour afficher l’utilisation de la batterie.

Jeux Dans les scènes de combat en équipe, les jeux se déroulent plus facilement à une fréquence d’images stable. La charge moyenne du processeur est réduite et l’utilisation de la batterie est réduite.

Caméra Vous pouvez maintenant décider quels modes de caméra sont affichés dans la barre de menus et dans quel ordre.

Système L’algorithme de luminosité automatique a été optimisé pour adapter la luminosité de l’écran à plus de scènes pour une expérience de lecture d’écran confortable.

Accessibilité Des images ont été ajoutées aux instructions textuelles pour une compréhension intuitive des fonctions d’accessibilité. La catégorisation des fonctions a été optimisée en les regroupant en vision, audition, actions interactives et générales. La fonction TalkBack prend en charge davantage d’applications système, notamment Photos, Téléphone, Mail et Calendrier.



Comment mettre à jour votre mobile realme vers Android 12, étape par étape

Cette mise à jour de realme UI 3.0 avec Android 12 n’est actuellement disponible que pour certains utilisateurs du realme 8 5G et du realme Narzo 30 5G en Inde, mais elle devrait atteindre le reste des régions du monde dans les prochains jours. .

