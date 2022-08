Samsung met à jour, par surprise, ce Galaxy d’il y a 5 ans

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy Note 8 dans une douzaine de pays à travers le monde avec la version de firmware N950FXXUGDVG5.

Sans aucun doute, la famille de smartphones Galaxy Note de Samsung a été l’une des plus réussies de toute l’histoire de la société coréenne et l’une des plus emblématiques du marché des smartphones.

Bien que cette série soit déjà décédée, cela ne indique pas que la société coréenne l’a complètement oubliée et une bonne preuve en est que Samsung vient de mettre à jour, par surprise, l’un des modèles les plus vendus de la famille Galaxy Note.

Il s’agit du Samsung Galaxy Note 8, un appareil lancé en 2017 qui, cinq ans plus tard et contre toute attente, reçoit une nouvelle mise à jour.

Le Samsung Galaxy Note 8 de 2017 est mis à jour avec des améliorations du GPS

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à déployer une nouvelle mise à jour sur le Galaxy Note 8 dans plus d’une douzaine de pays à travers le monde, dont l’France, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Portugal, l’Autriche, Roumanie, Suisse, Chypre, Grèce, Pays-Bas, République tchèque, Belgique, Hongrie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Afrique du Sud et Australie.

Cette mise à jour arrive sur le Galaxy Note 8 dans les régions susmentionnées avec la version de firmware N950FXXUGDVG5 et vise à améliorer la stabilité du GPS.

En dehors de cela, il ne semble pas y avoir d’autres changements notables dans cette nouvelle version, puisque le logiciel Galaxy Note 8 est toujours basé sur Android 9 Pie avec le correctif de sécurité d’août 2021.

Ce Samsung Galaxy d’il y a 7 ans vient de recevoir une nouvelle mise à jour

Si vous avez un Samsung Galaxy Note 8 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil. Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec cette nouvelle version du logiciel.