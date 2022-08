4 applications de sécurité Android qui ne sont pas antivirus

Votre mobile contient toutes sortes d’informations importantes que vous ne voulez sûrement pas tomber entre les mains d’autrui, et soit parce que vous avez oublié votre mobile dans l’Uber, il a été volé ou ils ont réussi à accéder à vos informations avec l’une de ces applications dangereuses, si votre mobile n’est pas protégé, vous pourriez avoir de nombreux problèmes.

Malgré le fait qu’Android vous envoie constamment des mises à jour de sécurité, cela ne suffit pas pour protéger vos informations, nous vous laissons donc 4 excellentes applications pour augmenter au maximum la sécurité de votre mobile, sans avoir à installer un antivirus, qui selon Adrian Ludwig, responsable de la sécurité Android, les antivirus sont inutiles.

Top 4 des applications de sécurité Android qui ne sont pas antivirus

Toutes les applications de cette liste sont gratuites, bien que certaines d’entre elles disposent de fonctionnalités premium pour lesquelles vous devrez payer un abonnement si vous souhaitez y accéder.

braver

Nous commençons notre liste avec l’un des meilleurs navigateurs de sécurité que vous pouvez trouver dans le Play Store. Brave est un navigateur très sécurisé, rapide et doté de nombreuses fonctionnalités très utiles, vous n’utiliserez donc plus jamais un autre navigateur.

AdBlock pour éviter les publicités gênantes

Protection contre le suivi IP

Bloqueur de cookies tiers

Bloqueur de scripts

recherche rapide

télécharger courageux

Dernier passage

Une autre application que vous devez installer si vous souhaitez protéger toutes vos informations est LastPass. Cette application est essentiellement un coffre-fort de mots de passe et d’informations importantes auxquelles seule la personne qui possède le mot de passe principal aura accès, composé de lettres, de chiffres, de majuscules, de signes spéciaux et de plus de 12 caractères.

LastPass a des formats pour tout enregistrer, mots de passe, cartes de crédit, passeports, adresses, mot de passe de votre réseau WiFi, numéro d’assurance médicale et bien plus encore.

Télécharger Last Pass

Authentificateur Google

Chaque jour, de plus en plus de sites Web et d’applications prennent en charge la protection par authentification à deux facteurs, car il s’agit d’un moyen très efficace d’empêcher l’accès aux personnes indésirables. Et pour cette mission, Google Authenticator est l’une des meilleures applications du marché, car elle est très simple à utiliser, avec une interface facile à comprendre pour tout le monde.

Télécharger Google Authenticator

Voici comment vous pouvez détecter les applications malveillantes dans le Google Play Store

SecureVPN

Enfin, si vous souhaitez naviguer sur Internet sans craindre que vos informations ne soient suivies, l’utilisation d’un VPN est la meilleure option. Secure VPN est un VPN gratuit qui ne nécessite pas d’inscription, il suffit d’ouvrir l’application, d’appuyer sur le bouton pour l’activer et le tour est joué, vous pouvez accéder à Internet sans laisser de trace de votre activité.

Télécharger SecureVPN