Combien de temps faut-il pour plier les téléphones pour surpasser les téléphones normaux

Samsung est très clair quand les téléphones pliables seront les plus réussis de la gamme premium, et il ne reste plus grand-chose pour cela…

Les mobiles pliants ont commencé comme un pari hésitant, mais petit à petit, ils prennent pied sur le marché. Cependant, une question se pose : quand vendra-t-on plus de mobiles pliables que de mobiles normaux ? Les études menées par Samsung apportent quelques éclaircissements à cet égard, même si les recherches de la firme se sont concentrées uniquement sur la gamme haut de gamme.

Comme l’explique Roh Tae-moon, responsable de la section mobile de Samsung, il ne reste plus que quelques années pour que plus d’unités des séries Galaxy Fold et Galaxy Flip soient vendues que la famille Galaxy S. Cette information, rapportée par le Korea Herald , souligne également que la firme sud-coréenne tente de faire en sorte que ses téléphones pliables atteignent un public plus large. Pour l’instant, le Samsung Galaxy Flip 4 5G et le Samsung Galaxy Fold 4 5G sont les gros paris.

Les téléphones pliables Samsung domineront le marché premium en 2025

Samsung a des attentes très élevées pour ses téléphones pliables, pensant même qu’ils dépasseront les ventes des modèles de la série Galaxy S dans quelques années seulement. C’est ce qu’a expliqué Roh Tae-moon, responsable de la section mobile, lors d’une conférence de presse tenue le 10 août à New York.

« Para 2025, los móviles plegables representarán más del 50 por ciento de los envíos totales de teléfonos inteligentes premium de Samsung », comentó el directivo, que también añadió que modelos como el Galaxy Flip y el Galaxy Fold serán el nuevo estándar de los smartphones en le futur.

Samsung Galaxy Fold 4 5G

La firme sud-coréenne n’est pas la seule à être optimiste quant aux téléphones pliables. Récemment, les experts de Countepoint Research ont publié que 16 millions d’unités de ce type de mobile seront vendues en 2022, dépassant notamment les 9 millions d’unités vendues en 2021. Les attentes sont encore meilleures pour 2023, l’année où ils pourraient vendre. jusqu’à 23 millions de téléphones pliables dans le monde. On le voit, les ventes de smartphones pliables devraient continuer de croître à un bon rythme.

Au sein des ventes totales, Samsung devrait continuer à conserver le rôle de leader qu’il occupe actuellement. Selon les données de Counterpoint Research, 62 % de tous les téléphones pliables vendus en juin 2022 provenaient de Samsung. La deuxième position revient à Huawei, bien qu’elle n’ait réussi à vendre que 16 % du total, ce qui montre que la domination de la société sud-coréenne est très large.

Samsung Galaxy Flip 4 5G

La vente de mobiles premium Samsung a chuté au cours de la dernière année, de sorte que les responsables ont choisi d’augmenter le pari sur le Galaxy Gold et le Galaxy Flip afin d’essayer d’améliorer les données de vente à l’avenir. Selon les propres prévisions de l’entreprise, il semble que le pari sera payant, car Samsung estime qu’en 2025, ses téléphones pliables dépasseront la famille Galaxy S.

