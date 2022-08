Votre Samsung Galaxy cache un mode facile : vous pouvez donc l’activer

Nous vous expliquons comment activer le Mode Simple sur votre mobile Samsung Galaxy.

One UI est la couche de personnalisation de Samsung pour Android et en plus d’inclure un bon nombre d’applications natives de toutes sortes, elle possède également une série de fonctions cachées, dont certaines que nous vous avons déjà révélées précédemment.

L’une de ces fonctions est un mode facile, une fonctionnalité qui permet de simplifier l’expérience utilisateur en n’affichant que les éléments les plus importants sur l’écran d’accueil de votre smartphone.

Ensuite, nous allons vous expliquer comment activer ce mode facile sur votre Samsung Galaxy rapidement et facilement.

Vous pouvez donc activer le Mode Simple sur votre mobile Samsung

Votre Samsung Galaxy dispose d’un mode simple qui affiche le texte et les icônes dans une taille plus grande, active le mode de contraste élevé du clavier Samsung et désactive les éléments d’interface pour les utilisateurs plus avancés, tels que le panneau Edge.

Pour activer ce mode facile sur votre mobile Samsung, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Accéder aux Paramètres de votre Samsung Galaxy

Entrez dans la section Écran

Cliquez sur le bouton Mode simple

Cliquez sur le Switch qui apparaît sur l’écran suivant

En faisant cela, vous verrez que l’écran d’accueil de votre Samsung Galaxy est simplifié en créant un dock avec les icônes des applications Téléphone, Messages et le tiroir d’applications et en vous montrant sur l’écran principal uniquement les widgets horloge et météo, le Google barre de recherche et navigateur Samsung, icônes Galerie et Appareil photo.

Si vous faites glisser l’écran principal vers la gauche, vous verrez un écran avec les icônes du Google Play Store, la loupe et les paramètres et si vous le faites vers la gauche, vous verrez une série d’icônes pour ajouter vos contacts favoris.

Une fois que vous avez activé le mode simple, vous pourrez configurer certaines de ses options telles que la durée de l’appui long ou le clavier Samsung à contraste élevé.

Tout d’abord, pour modifier la durée de l’appui long il suffit d’effectuer les actions suivantes :

Entrez les paramètres de votre Samsung Galaxy

Accédez à la section Écran

Cliquez sur l’option Mode simple

En bas, cliquez sur le bouton Appui long

Sélectionnez l’une des durées prédéfinies ou créez la vôtre en appuyant sur l’option Personnaliser

Pour personnaliser la durée de l’appui long, cochez simplement l’option Personnalisé, maintenez enfoncé le cercle central pendant la durée que vous souhaitez définir pour l’appui et cliquez sur le bouton Enregistrer qui apparaît en bas.

En revanche, pour choisir l’un des quatre claviers Samsung à contraste élevé, il vous suffit d’effectuer les étapes suivantes :

Accéder aux Paramètres de votre Samsung Galaxy

Entrez dans la section Écran

Cliquez sur l’option Mode simple

En bas, cliquez sur le bouton Clavier à contraste élevé

Sélectionnez l’un des quatre paramètres pour le clavier à contraste élevé : Lettres noires sur clavier jaune Lettres blanches sur clavier noir Lettres jaunes sur clavier noir Lettres blanches sur clavier bleu



Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.