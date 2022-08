Jouez à des jeux de qualité console sur iPhone avec la manette Xbox RiotPWR

Quand j’étais plus jeune et que j’avais moins de responsabilités, je jouais tout le temps à des jeux. Le jeu était mon principal passe-temps, de la NES d’origine à la Xbox d’origine. J’ai même travaillé chez EBGames à l’université. Lorsque j’ai fondé une famille, j’ai dû réduire mes passe-temps et, malheureusement, j’ai arrêté de jouer à des jeux. Comme mes enfants ont grandi, j’ai un peu plus de temps libre, mais pas assez pour vouloir investir dans un système de jeu. J’ai essayé Stadia, mais c’est limité sur les jeux. J’ai récemment joué à quelques jeux sur Xbox Cloud Gaming, et le contrôleur RiotPWR transforme l’iPhone en un excellent appareil de jeu mobile. Voyons comment profiter de Xbox Cloud Gaming sur iPhone.

Pourquoi le cloud gaming ?

Les pénuries mondiales de la chaîne d’approvisionnement rendent difficile la recherche des dernières consoles Playstation et Xbox, même après quelques années d’absence. L’achat d’une nouvelle console à 500 $ tous les 5 à 8 ans semble à certains égards un gaspillage. Tout comme les solutions basées sur le cloud permettent des mises à niveau en direct de nos e-mails, de notre musique et d’autres SaaS, pourquoi cela ne peut-il pas arriver à nos systèmes de jeu ? Je crois vraiment qu’un jour, le cloud gaming sera la valeur par défaut, et nous regarderons Xbox et Playstation comme nous le faisons sur Netflix et Spotify. À l’heure actuelle, il est davantage axé sur les jeux bas de gamme, mais il n’y a aucune raison pour que, à mesure que la technologie évolue, nous ne pouvons pas diffuser tous nos jeux comme nous le faisons pour les films et la musique.

Xbox Cloud Gaming sur iPhone

Le service Xbox Cloud Game est techniquement encore en version bêta, mais il y a plusieurs jeux auxquels j’étais ravi de jouer. Il comprend plus de 100 jeux, dont plusieurs jeux Halo, Assasin’s Creed, de nombreux titres de la série Battlefield, Microsoft Flight Simulator, Fable, Fallout, Far Cry 5 et plusieurs titres de l’abonnement EA Play.

La réticence d’Apple à laisser Microsoft soumettre une application Xbox Game Pass sur l’App Store qui inclut la possibilité de lancer tous les jeux indique que Microsoft exécute le service Xbox Cloud Gaming en tant qu’application Web. Voici la chose: ça marche très bien! Serait-il préférable qu’il s’agisse d’une application native ? Absolument, mais une fois que j’ai lancé les jeux, ils étaient en plein écran et rapides. Je n’ai jamais pensé une seule fois: « Je diffuse ces jeux en streaming. » Ils avaient l’impression que je jouais sur une Xbox sur mon iPhone.

Manette de jeu RiotPWR Xbox Cloud pour iPhone

Le contrôleur Xbox de RiotPWR pour iPhone vous semblera assez familier si vous avez déjà joué à la Xbox. Son apparence et sa maniabilité sont très similaires à celles de la manette Xbox actuelle, et personnellement, c’est l’une de mes manettes préférées de tous les temps. Il comprend un support pour que vous puissiez également connecter facilement votre iPhone. Le cordon Lightning alimente le contrôleur à partir de votre iPhone ou iPad, il est donc nécessaire de le recharger. L’application Web Xbox Game Pass a immédiatement récupéré le contrôleur et j’ai joué au Halo original en un rien de temps. Ce n’est pas limité à l’iPhone, cependant. Mes enfants l’ont même utilisé pour jouer à Roblox sur leur iPad. Il comprend également un port pass-through Lightning pour le chargement et une prise casque pour les jeux dans les zones où il est difficile d’entendre.

Bien que la manette ressemble à une manette Xbox, elle est également compatible avec Stadia, PS Remote Play, Steam Link et Amazon Luna.

Sommaire

Si vous êtes comme moi et que vous aimez jouer à des jeux mais que vous n’êtes pas prêt à vous engager dans une console coûteuse, le contrôleur Xbox RiotPWR pour iPhone est le produit de tremplin parfait. Le Xbox Game Pass ne coûte que 15 $/mois et vous permettra de profiter de plus de 100 jeux de qualité console sur votre iPhone ou iPad.

