Gurman : développement iOS 16 prêt, macOS Ventura et iPadOS 16 prévus pour octobre

Les ingénieurs d’Apple ont fini de travailler sur la version officielle d’iOS 16. Tel que rapporté par Bloombergest Mark Gurman, dans son Allumer newsletter, le prochain système d’exploitation pour iPhone est prêt pour une sortie publique alors que les ingénieurs ont terminé le développement la semaine dernière.

Il n’est pas rare qu’Apple fournisse aux développeurs et aux bêta-testeurs publics des versions d’un système d’exploitation sur lequel ils ont travaillé il y a quelques semaines. Comme nous sommes déjà sur iOS 16 bêta 6 et bêta publique 4, Apple termine son cycle de test quelques semaines seulement avant l’événement supposé du 7 septembre – comme l’a également rapporté Bloomberg.

Mark Gurman écrit dans l’article d’aujourd’hui :

La mise à jour iOS 16.0, sur laquelle les ingénieurs d’Apple ont terminé le travail la semaine dernière, devrait être lancée en septembre avec watchOS 9. Ces mises à jour correspondront au nouveau matériel. Les mises à niveau de macOS Ventura et iPadOS, en revanche, sont désormais prévues pour octobre (après les retards liés à Stage Manager dans le logiciel iPad) pour correspondre à la nouvelle gamme de matériel.

Dans cet esprit, après avoir présenté la série iPhone 14 et les nouveaux modèles Apple Watch, Apple annoncera également la sortie d’iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16 – ce dernier n’a pas vu de mises à jour majeures dans ce cycle bêta.

Ce qui est également intéressant, c’est que macOS Ventura et iPadOS 16 verront une sortie un mois plus tard, quand Apple devrait annoncer de nouveaux Mac et iPad. Ce sera le moment idéal pour Apple, une fois de plus, d’aborder les avantages de Stage Manager et d’autres fonctionnalités de continuité qui seront disponibles avec ces versions.

iOS 16 apporte un nouvel écran de verrouillage, une intégration plus approfondie du mode Focus, de nouvelles fonctions pour Messages et FaceTime, etc. Mais avec Apple finissant le développement d’iOS 16, cela indique que l’entreprise peut déjà passer à iOS 16.1. Pour cet autre système d’exploitation, il est probable qu’Apple envisage de lancer Live Activities, une fonction qui rendra le Lock Screen encore plus utile.

Voici comment ça fonctionne:

Les activités en direct affichent et mettent à jour les données les plus récentes d’une application sur l’écran de verrouillage de l’iPhone. Cela permet aux gens de voir en direct les informations qui les intéressent le plus en un coup d’œil. Pour proposer des activités en direct, ajoutez du code à votre extension de widget existante ou créez une nouvelle extension de widget si votre application n’en inclut pas déjà une. Les activités en direct utilisent la fonctionnalité WidgetKit et SwiftUI pour leur interface utilisateur sur l’écran de verrouillage. Le rôle d’ActivityKit est de gérer le cycle de vie de chaque activité en direct : vous utilisez son API pour demander, mettre à jour et mettre fin à une activité en direct.

