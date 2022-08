Samsung a une fonctionnalité secrète qui vous permet de lire deux audios en même temps

Grâce à cette astuce secrète de votre mobile Samsung, vous pouvez écouter une vidéo YouTube via un haut-parleur Bluetooth et une chanson Spotify via les haut-parleurs de votre smartphone en même temps.

Une interface utilisateur, la couche de personnalisation de Samsung pour les téléphones Android, cache un grand nombre d’astuces, dont certaines que nous vous avons déjà révélées plus tôt, mais elles sont si nombreuses et si variées qu’il est presque impossible de toutes les connaître.

Pour cette raison, à cette occasion, nous venons de découvrir une fonction secrète des mobiles Samsung qui vous permettra de lire deux audios en même temps.

Jouez deux audios en même temps grâce à cette fonction Samsung

Votre mobile Samsung possède une grande variété de fonctions vraiment utiles, mais l’une des plus inconnues est sûrement celle qui vous permet de lire deux audios à partir de deux applications différentes via deux sources sonores différentes.

Cette fonctionnalité cachée de Samsung s’appelle Independent App Sound et grâce à elle, vous pourrez lire une vidéo YouTube via un haut-parleur Bluetooth en même temps que vous écoutez une chanson Spotify via les haut-parleurs de votre smartphone.

Pour activer cette fonction intéressante sur votre mobile Samsung, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre smartphone

Accédez à la section Sons et vibrations

Faites défiler vers le bas et appuyez sur le bouton Son de l’application autonome

Cliquez sur le Switch qui apparaît à droite de l’option Activer maintenant

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît ci-dessous, appuyez sur Sélectionner pour choisir les applications et le périphérique audio externe à travers lequel elles seront entendues

Choisissez une ou plusieurs applications dans la liste ou ajoutez celle que vous souhaitez en cliquant sur le bouton Ajouter des applications et en la sélectionnant

Revenez à l’écran précédent et cliquez sur l’option Périphérique audio

Enfin, choisissez le périphérique externe à travers lequel vous souhaitez lire le son des applications que vous avez précédemment choisies

Une fois cela fait, vous pourrez lire l’audio des applications que vous avez choisies via un périphérique externe tel qu’un haut-parleur bluetooth et en même temps écouter l’audio du reste des applications sur votre mobile Samsung via ses haut-parleurs .

