Vous avez besoin de modifier un fichier PDF ? Ne vous inquiétez pas, avec ces applications vous pourrez souligner et modifier des documents PDF sur votre mobile sans soucis.

Les fichiers PDF sont utilisés depuis de nombreuses années, en particulier dans les entreprises où ils sont utilisés pour envoyer des documents par voie numérique. Par ailleurs, ils sont également utilisés pour créer des documents interactifs, lire des livres, etc.

La meilleure chose à propos de ces types de fichiers est qu’ils peuvent être visualisés et modifiés à partir de n’importe quel type d’appareil, tant que vous avez installé l’application idéale.

Ces outils de poche ne prennent pas beaucoup de place, et si vous avez besoin de mettre en évidence ou souhaitez apporter des modifications importantes, il est temps pour vous de découvrir les meilleures applications pour mettre en évidence des documents PDF sur mobile.

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste d’applications pour mettre en évidence les documents PDF à partir d’Android. Ils sont faciles, confortables et vous pouvez même afficher d’autres types de fichiers tels que DOC, TXT, HTML et plus encore.

Visionneuse PDF et lecteur de livre

Bien qu’il soit possible de lire des fichiers PDF en mode natif sur les appareils Android, mettre en évidence ou modifier une application mobile est nécessaire. Et l’une des meilleures alternatives est PDF Viewer & Book Reader.

Avec cette application, vous pourrez télécharger de nombreux documents PDF et les lire sans problème. Mieux encore, vous pouvez les modifier et les souligner sous une large gamme de couleurs.

De plus, il a la possibilité de décompresser les fichiers ZIP, de pouvoir visualiser facilement et de manière ordonnée tous les fichiers PDF que vous avez sur votre appareil mobile avec un mode de lecture clair et sombre.

Visionneuse PDF et lecteur de livre

Lecteur PDF : créer et modifier un PDF

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus professionnel, vous devriez envisager PDF Reader : créer et modifier un PDF. Cette application particulière a une interface très soignée, qui effectuera un scanner rapide et organisera chacun des fichiers qu’elle trouve à l’intérieur du mobile.

De plus, vous aurez accès à chacun des fichiers PDF, Word, Excel, Power Point… et vous pourrez les visualiser et les modifier à votre guise. Comme si cela ne suffisait pas, il inclut une fonction pour créer des signatures électroniques et les utiliser dans n’importe quel document PDF.

Lecteur PDF : créer et modifier un PDF

Édition et conversion maximales de PDF

Si vous recherchez un lecteur PDF simple qui ne consomme pas beaucoup d’espace de stockage, la meilleure option est Max PDF Edit and Converter. Avec cette application, vous pouvez appliquer des éditions simples (textes, soulignements, formes, couleurs…) à tous les documents PDF que vous avez sur votre mobile

Il dispose également d’autres types de fonctions assez intéressantes, telles que la compression de PDF, l’ajout de thèmes, l’application de divisions, la rotation de pages et le cryptage de fichiers.

Édition et conversion maximales de PDF

Adobe Acrobat Reader pour PDF

Adobe Acrobat Reader est l’une des applications pour mettre en évidence les documents PDF sur mobile et le favori de beaucoup à lire, qu’il s’agisse de livres, de documents personnels, de fichiers d’entreprise et plus encore.

Et comme prévu, il intègre les fonctions classiques de tout lecteur PDF (édition, ajout de texte, mise en surbrillance de contenu, mode sombre et plus encore).

Cependant, sa popularité est due à la facilité de prendre des photos de documents et de les convertir en PDF. Il intègre également la fonction « liquid mode » qui facilite le mode lecture et permet même de crypter vos PDF et de les déverrouiller avec un mot de passe ou une signature numérique.

Adobe Acrobat Reader pour PDF

Expert PDF – Lecteur PDF

PDF-Expert est un autre lecteur et éditeur de PDF puissant. Avec cette application vous pourrez voir les fichiers PDF que vous avez sur votre mobile et y apporter des modifications tant qu’il n’est pas protégé contre la lecture.

Une fois que vous parvenez à modifier les documents, vous pouvez les enregistrer, soit dans le fichier d’origine, soit créer un nouveau document avec toutes les modifications apportées.

Dans le même temps, vous pourrez trier tous les documents de la mémoire interne ou de la micro SD par ordre alphabétique, puis vous pourrez les visualiser sous forme de liste ou dans de petites cases.

Expert PDF – Lecteur PDF

PDFelement – Éditeur et lecteur PDF

Si vous souhaitez augmenter votre productivité au travail ou à l’école, l’application PDFelement-PDF Editor & Reader peut vous être d’une grande aide. Lorsque vous créez un compte et que vous vous connectez, vous pouvez profiter de tous les avantages de l’application totalement gratuitement.

Et comme prévu, il a la possibilité de surligner, souligner et barrer tout contenu que vous souhaitez dans le fichier PDF. De plus, vous pourrez ajouter des cases, des textes, des formes, des dessins à main levée et plus encore.

PDFelement – Éditeur et lecteur PDF

Ecrire sur PDF

Si vous faites partie de ces utilisateurs qui aiment éditer des documents PDF de différentes manières et même y ajouter divers éléments et prendre des notes, alors Write on PDF est parfait pour vous.

Avec cet outil utile, vous disposerez d’une grande variété de stylos, chacun avec un mode d’écriture différent où vous pourrez choisir la couleur que vous voulez, souligner les espaces, ajouter des chiffres, des stickers, des textes ou simplement écrire à main levée sur le document.

Ecrire sur PDF

ezPDF Reader Formulaire d’annotation PDF

ezPDF Reader PDF Annotate Form est l’une des meilleures applications pour mettre en évidence des documents PDF sur mobile, en plus d’être un outil très polyvalent pour l’utilisateur.

Il est capable de s’adapter à tout type d’appareil mobile, rendant l’expérience plus agréable, et à son tour, il organise tous les documents trouvés et inclut des modes sombre et clair pour une lecture plus confortable.

Comme si cela ne suffisait pas, vous pourrez fusionner différents documents PDF, les compresser et pour plus de sécurité et de protection des données, il dispose d’un cryptage de fichier spécial.

ezPDF Reader Formulaire d'annotation PDF

