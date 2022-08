Ce mobile chinois est l’Android avec le processeur MediaTek le plus puissant qui existe

vivo peut se vanter d’avoir le processeur mobile MediaTek le plus puissant du marché. Voyons ce que c’est et ses fonctionnalités étonnantes.

AnTuTu a déjà révélé quels étaient les téléphones portables les plus puissants en juillet dernier. Il n’est pas surprenant de voir que les premières positions sont occupées par des modèles qui équipent les tout puissants processeurs Qualcomm, mais il est frappant de voir que le vivo X80 se faufile dans le « Top 10 ». Il y a une différence fondamentale entre cela et le reste des smartphones, c’est qu’il monte un processeur signé par MediaTek.

C’est vrai, vivo peut se vanter d’avoir le mobile Android le plus puissant avec processeur MediaTek qui existe à l’heure actuelle. Attention, il n’occupe pas l’une des dernières places du classement AnTuTu, il grimpe en cinquième position, se confirmant également comme l’une des plus grosses bêtes du marché Android actuel, quel que soit le fabricant de sa puce. Ensuite, nous voyons quel est le processeur qui reprend le mérite et toutes les informations du vivo X80, ainsi que du reste des mobiles les plus puissants de 2022.

vivo X80, la bête la plus puissante avec « cerveau » MediaTek

AnTuTu a déjà publié la liste des 10 mobiles les plus puissants du 1er au 31 juillet 2022. Le modèle qui attire le plus l’attention de tous est le vivo X80, puisqu’il est le seul des dix choisis à être alimenté par un processeur fabriqué par MediaTek. Plus précisément, il s’agit du processeur MediaTek 9000, présenté par la société en novembre de l’année dernière.

Le vivo X80 le plus puissant est celui avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, obtenant un score de 1001400 d’AnTuTu. Ce score le hisse en cinquième position, juste derrière le Black Shark 5 Pro (1029803 points).

Quant au MediaTek 9000, il s’agit d’un processeur fabriqué avec un procédé de 4 nanomètres qui a été le premier à utiliser le cœur Cortex-X2. Par ailleurs, il est également important de noter qu’il s’agit du premier SoC à être compatible avec les mémoires RAM de type LPDDR5X et qu’il a été le premier à équiper le GPU Mali-G710. Sans aucun doute, il promettait des performances exceptionnelles, et cela s’est confirmé dans la pratique.

Le vivo X80 est également un achat exceptionnel pour son écran SuperAMOLED de 6,78 pouces, sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est livré avec Android 12 avec Origin OS Ocean comme système d’exploitation, et avec une batterie de 4 500 mAh avec un câble de charge rapide de 80 W .

L’une des sections les plus fortes de ce mobile en direct est la photographie, avec une triple caméra arrière dirigée par un capteur Sony IMX866 de 50 MP. À côté se trouvent un capteur ultra grand angle de 12 MP et un capteur de profondeur de 12 MP, qui promettent tous une expérience photographique avancée. La même chose se produit avec la caméra frontale de 32 MP, située dans le trou de l’écran.

Vivo X80 5G

Le vivo X80 a été présenté en même temps que son grand frère, le vivo X80 Pro 5G, même si tous deux n’ont pas suivi le même chemin en termes de lancements. Alors que la version Pro a quitté le marché chinois, la version standard a une disponibilité beaucoup plus limitée. L’une des options consiste à l’acheter dans des magasins comme AliExpress, où ils l’envoient gratuitement à votre domicile et il est disponible en différentes couleurs et configurations de mémoire.

Avant de terminer, il faut reconnaître la première place de l’ASUS ROG Phone 6 Pro, le mobile le plus puissant du monde Android au mois de juillet. Son « cerveau » est le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, le même processeur que l’ASUS ZenFone 9 (deuxième place) et le Red Magic 7 (troisième place).

