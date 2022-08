Près de la moitié de tous les téléphones mobiles en Amérique latine sont des Samsung

Samsung étend sa domination sur le marché latino-américain et déjà près de la moitié des téléphones portables qui y sont vendus sont les siens. Ce sont les données.

La vente de téléphones mobiles en Amérique latine a considérablement augmenté par rapport à l’année dernière, avec un rôle de premier plan pour Samsung. Selon l’étude réalisée par Counterpoint, la firme sud-coréenne est responsable de près de la moitié de tous les téléphones mobiles vendus sur le territoire latino-américain, améliorant sa domination par rapport à 2021.

Cette croissance des ventes de téléphones en Amérique latine est frappante, car le marché mondial n’est pas très porteur. De plus, la crise économique dans certaines régions de la zone ne semble pas non plus affecter le nombre de ventes. Ci-dessous, nous décomposons les recherches de Counterpoint pour découvrir d’autres faits surprenants, par exemple, le nom des autres marques les plus vendues en Amérique latine.

Samsung domine le marché du mobile en Amérique latine

Le cabinet Counterpoint Research a réalisé une étude sur les ventes de téléphones mobiles en Amérique latine au cours du deuxième trimestre 2022, soit d’avril à juin. Les données obtenues sont très bonnes, car elles révèlent que la vente de téléphones mobiles dans la région a augmenté de 9 % par rapport à la même période l’an dernier. Ce n’est pas quelque chose de commun, car le marché mondial n’est pas très fort et la crise économique est notable.

De tous les pays d’Amérique latine, celui qui a le plus progressé par rapport à l’année dernière est l’Argentine, avec 32 % de ventes de téléphones mobiles en plus. La deuxième position est pour le Mexique, tandis que le troisième pays qui a le plus augmenté ses ventes est la Colombie.

Comme nous pouvons le voir dans le graphique ci-dessus, Samsung est responsable de près de la moitié des ventes de mobiles au cours du deuxième trimestre de l’année. Au total, il conserve 43,5 % du marché, un chiffre positif à lui seul et aussi si on le compare à 2021. La croissance des ventes de Samsung en Amérique latine d’une année sur l’autre a été de 8,7 %, ce qui en fait l’un des fabricants qui a le mieux connu comment résoudre les « problèmes de la chaîne d’approvisionnement ».

La deuxième entreprise qui vend le plus de téléphones portables dans la région est Motorola, bien qu’elle ait été affectée par le manque d’approvisionnement. Au total, la marque a vendu 19,6 % de tous les téléphones portables d’avril à juin, en légère baisse par rapport aux 20,9 % de la même période de 2021. Selon les chercheurs, Motorola a lancé des téléphones portables bon marché dans la région, ce qui l’a aidé à améliorer son Ventes.

En troisième position du classement se trouve Xiaomi, avec 14% des ventes totales et une croissance notable de 4% par rapport à la même étape de 2021. Une grande partie de cette augmentation des ventes est due à la série Redmi Note, en particulier au Xiaomi Redmi Remarque 11. En fait, Redmi est responsable de 91 % des ventes totales de Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 11

La quatrième position revient à Apple, avec 4,9 % des ventes et une croissance annuelle de 1,3 %. Comme l’affirme Counterpoint, l’iPhone 11 est l’un des responsables de ce succès, notamment au Brésil, au Mexique et au Chili. Ferme le top 5 OPPO, qui vend 2,2% de tous les mobiles en Amérique latine, bien qu’il ait chuté de 0,8%.

La part revenant au reste des marques s’amenuise, diminuant sensiblement d’une année sur l’autre. Si au deuxième trimestre 2021 le reste des marques a vendu 27% du total, en 2022 elle n’en vend que 15,7%. Comme le souligne la société d’études de marché, cela reflète le fait que les grands fabricants misent de plus en plus sur des stratégies plus agressives, en gardant l’essentiel du gâteau.

