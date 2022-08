Ce sont les chargeurs sans fil les plus rapides, et ils ne sont pas Xiaomi ou Samsung ou Apple

Si vous avez un mobile avec chargement par induction ou magnétique, ce sont les options les plus rapides et les plus puissantes.

Aujourd’hui, qui d’autre et qui le moins a un téléphone portable avec recharge sans fil, surtout si vous avez un terminal haut de gamme fabriqué au cours des 2 ou 3 dernières années. Cette technologie évite d’avoir à endommager le port micro USB ou USB-C de votre smartphone avec lequel beaucoup d’entre nous ont eu des problèmes par le passé. Aujourd’hui nous vous présentons les deux chargeurs ultra rapides d’Oppo et OnePlus.

Rares sont les mobiles qui prennent en charge la charge sans fil aussi rapide que celle proposée par ces chargeurs, mais ils sont compatibles avec n’importe quel smartphone avec une charge inférieure sans causer de problème. Par exemple, ils sont capables de recharger un OnePlus 9 Pro en seulement 48 minutes à 100 %. Un passage, non ? Vous êtes face aux meilleurs chargeurs sans fil actuels.

Chargeur sans fil OnePlus 50W

Achetez le chargeur sans fil le plus rapide du marché

La vérité est que, depuis que OnePlus et Oppo ont rejoint (et depuis un peu plus tôt aussi), certains des designs sont souvent répétés à la fois dans leurs terminaux mobiles et dans le reste du catalogue d’appareils électroniques. C’est la mauvaise chose de partager des usines et des équipes de conception pendant des années. Les deux bases de charge sont conçues pour placer le terminal mobile verticalement reposant sur son dos. La charge n’est pas magnétique (comme le MagSafe d’Apple), mais sans fil, elle est donc compatible avec n’importe quel étui pour smartphone ou casque qui accepte cette charge sans câbles.

OPPO AIRVOOC 50W

Les deux chargeurs sont identiques à l’intérieur et à l’extérieur. Les deux ont une charge sans fil maximale de 50 W, ils sont blancs, ils ont une finition très premium qui les distingue des autres chargeurs de 20 euros (ou moins), ils ont un port USB-C dans le bas du dos et une grille de ventilation dans la zone inférieure avec des pieds en caoutchouc antidérapants.

Si vous voulez la recharge sans fil la meilleure, la plus sûre et la plus rapide aujourd’hui, n’hésitez pas car ce sont les meilleures.

Même Belkin, fabricant expert de chargeurs en tout genre, n’a pas osé lancer un chargeur sans fil aussi rapide que ces deux-là d’Oppo et OnePlus. L’une des choses frappantes est le prix des deux chargeurs. Alors que celui de OnePlus est en dessous de 70 euros, celui d’Oppo vaut environ 100 euros. Étant « le même produit », nous sommes surpris par la grande différence.

Chargeur sans fil OnePlus 50W

Attention à ce fait, les deux chargeurs arrivent dans leur boîte avec un câble USB-C vers USB-C, et rien d’autre, il vous faudra donc absolument un adaptateur mural d’alimentation de 30 W ou plus pour pouvoir profiter de la charge sans fil rapide de ces bases de recharge.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.