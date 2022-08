Actualités iPhone 14 : voici tout ce que nous savons jusqu’à présent [Update: Price increase, event date]

Nous sommes à moins de trois mois de l’annonce de la gamme iPhone 14 d’Apple. Nous nous attendons à ce que l’iPhone 14 soit introduit en septembre 2022, et les rumeurs suggèrent que nous pourrions voir une refonte, la plus grande mise à jour de l’appareil photo depuis des années, et plus encore. Rendez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons toutes les rumeurs sur l’iPhone 14 jusqu’à présent.

Comment s’appellera l’iPhone 14 ?

Étant donné que l’iPhone introduit en 2021 portait en effet la marque iPhone 13, nous nous attendons à ce que l’iPhone 2022 soit l’iPhone 14. Reste à savoir si Apple reviendra ou non à la marque «S», mais des rumeurs indiquent que l’iPhone 2022 sera être une mise à niveau suffisamment importante pour justifier un nouveau numéro.

Il est également possible qu’Apple abandonne complètement les numéros sur la gamme iPhone, et les nouveaux iPhones sont désignés simplement par leur taille, « Pro » ou non-Pro, et l’année. Cela correspondrait à ce qu’Apple a fait à la gamme iPad au cours des dernières années.

Les noms marketing d’Apple restent secrets jusqu’à la dernière minute. Cela indique que nous devrons attendre jusqu’en 2022 pour en savoir plus sur le nom officiel de la sortie de cette année-là.

iPhone 14 : Pas d’encoche, mais…

Le plus grand changement que nous attendons actuellement avec l’iPhone 2022 est la suppression de l’encoche. La conception de l’encoche a été introduite pour la première fois avec l’iPhone X, et elle est restée la même depuis lors. L’encoche est l’endroit où Apple abrite ses capteurs pour des choses comme Face ID.

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Actu, rapporte qu’Apple baissera d’un cran en 2022, à commencer par l’iPhone 14 Pro haut de gamme. Au lieu de l’encoche, l’iPhone 14 utilisera un nouveau design « trou de pilule ». Plutôt qu’une simple découpe perforée utilisée par de nombreux téléphones Android, Apple utilisera une combinaison de la découpe perforée et d’une découpe en forme de pilule.

Cela permettra à Apple d’intégrer la caméra frontale et le matériel Face ID, tout en augmentant la quantité d’espace disponible sur l’écran. En mars, Netcost-security.fr a signalé en exclusivité que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max auront des écrans légèrement plus grands. Cela a également été corroboré par l’analyste Ross Young.

iPhone 13 Pro – 6.06″

iPhone 14 Pro – 6.12″

iPhone 13 Pro Max – 6,68″

iPhone 14 Pro Max – 6,69″

Voici la technologie actuellement située dans l’encoche de l’iPhone :

Caméra infrarouge

Illuminateur d’inondation

Capteur de proximité

Détecteur de lumière ambiante

Conférencier

Microphone

Caméra frontale

Projecteur de points

Dans un rapport, Young a expliqué :

Nous pensons maintenant qu’Apple aura un design trou + pilule sur les modèles iPhone 14 Pro et Pro Max. Le plus petit trou ne sera pas invisible… Le concept à deux trous sera unique à Apple, comme l’encoche, pas similaire à tous les modèles de pilules de Huawei.

La conception du trou de pilule n’est peut-être pas aussi ambitieuse que certains l’avaient espéré, mais c’est la prochaine étape dans le processus de fabrication de l’iPhone véritablement tout écran, sans aucune découpe.

Pas d’identification tactile

Alors que les premières rumeurs sur l’iPhone 14 indiquaient qu’Apple apporterait un Touch ID sous-écran à l’iPhone, cela ne semble plus être le cas. Des rapports plus récents de Ming-Chi Actu suggèrent qu’Apple a été contraint de retarder le Touch ID sous-affichage à 2023 à la place.

Selon Actu, Apple a fait face à des « progrès de développement inférieurs aux attentes » dans son travail d’intégration de Touch ID dans l’écran de l’iPhone. Il est également possible qu’Apple adopte une approche moins ambitieuse et intègre Touch ID dans le bouton d’alimentation de l’iPhone, similaire à l’iPad Air et à l’iPad mini. Mais finalement, Touch ID ne devrait pas être une fonctionnalité de l’iPhone 14 cette année.

L’iPhone 14 offrira les plus grandes mises à jour de l’appareil photo depuis des années

L’iPhone 14 comprendra également des améliorations spectaculaires de la caméra frontale, selon Actu. Le plus grand changement sera la mise à niveau des fonctionnalités de mise au point automatique de la caméra frontale. Plus de détails ici ne sont pas clairs, mais la caméra frontale de l’iPhone a du chemin à faire pour rattraper la caméra arrière.

En ce qui concerne la caméra arrière, Actu indique que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront mis à niveau à 48 mégapixels, une augmentation par rapport au capteur de 12 mégapixels de l’iPhone 12.

Bien que le capteur soit de 48 mégapixels, il est possible que les images de sortie de l’iPhone aient toujours une résolution de 12 mégapixels. Semblable à certains téléphones Android, Apple pourrait utiliser un algorithme de mise à l’échelle intelligent qui prend les données brutes de 48 mégapixels et crée une image de sortie de 12 mégapixels avec plus de détails et moins de bruit.

Actu pense que le système de caméra vidéo sera également mis à niveau pour l’iPhone 14, prenant en charge l’enregistrement 8K pour la première fois.

La bosse de la caméra est là pour rester

Alors que les premiers rapports indiquaient que certains modèles d’iPhone 14 ne comporteraient pas de bosse de caméra, on ne pense plus que ce soit le cas. En fait, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient avoir plus gros caméra bosses que leurs prédécesseurs.

Actu a expliqué cela, affirmant que la mise à niveau de la caméra large était à blâmer :

La principale raison de la bosse de la caméra arrière plus grande et plus proéminente du 14 Pro/Pro Max est la mise à niveau de la caméra large à 48MP (contre 12MP du 13 Pro/Pro Max). La longueur diagonale du CIS 48MP augmentera de 25 à 35% et la hauteur de l’objectif 7P du 48MP augmentera de 5 à 10%.

iPhone 14 pour utiliser Lightning

Depuis plusieurs années, des rapports suggèrent qu’Apple pourrait introduire un iPhone sans port. Cet iPhone ne comporterait pas de port Lightning – à la place, il serait entièrement sans fil. Selon la rumeur, cela arriverait en 2021, mais cela ne s’est pas produit.

On dit que l’iPhone sans port est quelque chose qu’Apple teste encore, mais il reste encore plusieurs années à ce stade. En fait, Apple devrait passer à l’USB-C en 2023, mais l’iPhone 14 à venir cette année utilisera toujours Lightning.

Selon les rumeurs, Apple augmenterait les taux de transfert de données Lightning vers USB 3.0 à partir de l’iPhone 14 Pro cet automne. L’USB 2.0 prend en charge des vitesses de transfert de 480 Mbps, tandis que l’USB 3.0 prend en charge des vitesses allant jusqu’à 5 Gbps. Avec l’enregistrement vidéo 8K en route, des vitesses de transfert de données plus rapides sont une nécessité.

Alors que certaines rumeurs avaient prévu que l’iPhone 14 pourrait utiliser une nouvelle puce produite à l’aide de la technologie 3 nanomètres, cela ne devrait plus être le cas. Actuellement, le partenaire de puces d’Apple, TSMC, devrait utiliser un processus de fabrication amélioré de 5 nm pour la puce de l’iPhone 14, probablement appelé A16.

Performances de l'iPhone 14 : un changement majeur

Performances de l’iPhone 14 : un changement majeur

La gamme iPhone 14 devrait annoncer un changement majeur dans la stratégie de différenciation entre les modèles « Pro » et les modèles non Pro.

Pour la toute première fois, Apple devrait uniquement mettre à niveau l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max vers son dernier processeur. Ces deux modèles devraient être mis à niveau vers la puce A16, tandis que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max conserveront la même puce A15 dans la gamme actuelle d’iPhone 13.

La puce A16 à l’intérieur de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max sera fabriquée avec le même processus de 5 nanomètres que l’A15, qui est également le même que l’A14. Cela limite les améliorations de performances d’une année sur l’autre, mais cela ne indique pas que nous ne verrons pas n’importe quel améliorations.

À l’exception de l’iPhone 12, qui a été retardé en raison de la pandémie de COVID-19, les nouveaux iPhones phares sont généralement annoncés et lancés en septembre – cette tendance devrait se poursuivre cette année avec l’iPhone 14.

Selon Bloomberg, Apple prévoit actuellement d’organiser son événement spécial de septembre le 7 septembre, sous forme d’événement virtuel. À partir de là, le rapport prévoit que l’iPhone 14 sera disponible en précommande le 9 septembre, les premières commandes arrivant aux clients et aux magasins de détail le 16 septembre.

Augmentation du prix de l’iPhone 14 Pro

L’une des rumeurs les plus récentes sur l’iPhone 14 est qu’Apple augmentera le prix des modèles Pro et Pro Max d’environ 100 $. Cela indique que l’iPhone 14 Pro commencera à 1099 $, tandis que l’iPhone 14 Pro Max commencera à 1199 $. Apple prévoit cependant de doubler la quantité de stockage de base de 128 Go à 256 Go pour aider à compenser cette hausse de prix.

D’un autre côté, Actu prédit également que l’iPhone 14 Max coûtera moins de 900 $. Cela en fait l’iPhone 6,7 pouces le moins cher d’Apple. C’est probablement une option très populaire pour cette raison.

La prise de Netcost-security.fr

L’iPhone 14 s’annonce comme une grosse mise à jour, en particulier pour les modèles Pro et Pro Max. Avec un trou redessiné + une découpe en forme de pilule et certaines des plus grandes mises à jour de l’appareil photo depuis des années, ce sera une grande mise à niveau pour de nombreux acheteurs.

D’un autre côté, l’iPhone 14 Max est un changement majeur dans la stratégie d’Apple. Le changement se fait au détriment du modèle « mini », mais il ne se vend clairement pas aussi bien qu’Apple l’avait espéré. L’iPhone 14 Max apporte le design (form factor) plus grand populaire à un prix inférieur, permettant aux acheteurs d’obtenir ce grand écran sans débourser pour le modèle à 1000 $ et plus.

Que pensez-vous des rumeurs sur l'iPhone 14 jusqu'à présent ? Envisagez-vous de mettre à niveau ?

