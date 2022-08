ColorOS 13 basé sur Android 13 est désormais officiel: ce sont tous les changements qui viendront sur les mobiles OPPO

Android 13 arrivera sur les mobiles OPPO sous ColorOS 13 : ce sont les améliorations incluses dans cette nouvelle version de la couche de personnalisation de la firme chinoise.

Comme nous vous l’avons récemment dit, hier était le jour choisi par OPPO pour lancer ColorOS 13, la nouvelle version de sa couche de personnalisation basée sur Android 13, qui a déjà commencé à atteindre les premiers appareils de la marque chinoise, en particulier l’OPPO Find X5 et OPPO Trouver N.

Ensuite, nous allons détailler toutes les actualités de ColorOS 13 et quelles marques de mobiles recevront cette mise à jour au cours des prochains mois.

Ce sont toutes les nouvelles de ColorOS 13

La première chose que nous devons souligner à propos de ColorOS 13 est qu’il a une interface renouvelée, qui utilise un nouveau design appelé « Aquamorphic » qui a une nouvelle palette de thèmes colorés inspirés du lever et du coucher du soleil devant la mer et avec une police avec un meilleure lisibilité. De plus, la disposition des widgets, des dossiers et du menu a également été mise à jour avec un style de carte.

De même, cette nouvelle version de la couche logicielle d’OPPO comprend également d’autres améliorations telles que des dossiers étendus ou la fonction « Omoji », qui vous permet de créer un avatar virtuel que vous pourrez plus tard utiliser comme photo de profil dans les deux modes Always On Display comme dans le reste des fonctionnalités du système d’exploitation.

Précisément, le mode Always On Display a également été mis à jour avec un ensemble d’images appelées « Homeland » qui s’inspirent de la lutte contre les effets du changement climatique et avec une nouvelle fonction grâce à laquelle des informations sur les applications musicales peuvent être affichées. , donc vous pourrez contrôler la lecture de Spotify directement depuis l’écran Always On.

En termes de performances, OPPO assure que ColorOS 13 permet à plus d’applications d’être ouvertes en arrière-plan et offre une autonomie de batterie plus longue, puisque, par exemple, les écrans LTPO 2.0 comme celui de l’OPPO Find X5 Pro réduiront leur taux de rafraîchissement à 1 Hz lorsque le mode Always On Display est activé, ce qui augmentera l’autonomie du terminal de 30%.

Une autre nouveauté que ColorOS 13 intègre est la fonction Auto Pixelate, qui est chargée de pixelliser automatiquement les noms et les photos de profil dans les captures d’écran.

Enfin, OPPO a également amélioré le mode Multi-Screen Connect, de sorte que vous pourrez désormais connecter le smartphone, la tablette et l’ordinateur pour échanger des informations et même utiliser les applications mobiles sur l’écran du PC.

Quels mobiles OPPO recevront ColorOS 13 et quand

OPPO mettra à jour 35 modèles de smartphones des séries Find, Reno et A d’ici la fin de l’année et 25 autres appareils, dont l’OPPO Pad Air, au cours du premier trimestre 2023.

Le calendrier officiel des mises à jour d’OPPO est le suivant :