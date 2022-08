L’un des Samsung Galaxy A les plus vendus reçoit également la mise à jour Android d’août

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy A42 5G dans divers pays européens et asiatiques avec la version de firmware A426BXXU3DVG3.

Samsung continue d’être l’un des fabricants qui offre le meilleur support pour ses terminaux, car c’est l’une des premières marques à mettre à jour tous ses smartphones, haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, après avoir récemment mis à jour ses terminaux haut de gamme 2019, les Samsung Galaxy S10, S10+ et S10e, voilà que la firme coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android d’août sur l’un de ses Galaxy A les plus vendus, le Samsung Galaxy A42 5G.

La mise à jour Android d’août 2022 est désormais disponible pour le Samsung Galaxy A42 5G

Le Samsung Galaxy A42 5G dispose déjà de la mise à jour Android d’août, qui comprend le correctif de sécurité d’août 2022, qui corrige une douzaine de problèmes de confidentialité et de sécurité, corrige une série de bugs généraux de l’interface utilisateur et améliore la stabilité de l’appareil.

Comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, cette mise à jour atteint le Galaxy A42 5G dans plusieurs pays européens et asiatiques, dont la France, la Pologne, la Bulgarie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, le Luxembourg, les pays nordiques, la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, Singapour. et l’Australie avec la version du micrologiciel A426BXXU3DVG3.

Le Samsung Galaxy A42 5G est sorti en septembre 2020 avec One UI 2.5 avec Android 10, en 2021, il a reçu la mise à jour vers Android 11 sous One UI 3, et en mars 2022, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4.1.

Les 26 téléphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android d’août 2022

Si vous avez un Samsung Galaxy A42 5G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Dans le cas où vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.