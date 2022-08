Date de sortie d’iOS 16 : Voici quand s’attendre au lancement officiel

La prochaine mise à jour majeure pour iPhone est iOS 16 et elle est livrée avec une tonne de nouvelles fonctionnalités et de changements comme la personnalisation de l’écran de verrouillage, des mises à jour précieuses pour les messages, le courrier et les photos, la possibilité d’utiliser l’iPhone comme webcam Mac, et bien plus encore. Maintenant que nous approchons de la fin des tests bêta, voici quand s’attendre à la date de sortie officielle d’iOS 16.

Apple a lancé la version bêta du développeur iOS 16 après le discours d’ouverture de la WWDC en juin et a publié la première version bêta publique le 11 juillet.

Au cours des dernières années, nous avons vu la sortie publique officielle dès le lendemain de l’événement iPhone d’automne, mais cela arrive normalement environ une semaine après.

iOS 16 inclut d’importantes mises à niveau et modifications de l’iPhone avec un écran de verrouillage personnalisable, de nouvelles notifications, l’annulation et la modification des messages, la bibliothèque de photos iCloud partagée, et bien plus encore.

Bêta développeur iOS 16 – maintenant disponible iOS 16 bêta publique – maintenant disponible iOS 16 officiel lancement – prévu du 8 au 16 septembre

Si vous n’êtes pas développeur et que vous ne voulez pas attendre septembre pour essayer iOS 16, n’importe qui peut installer la version bêta publique gratuitement. Suivez ici pour un guide étape par étape.

Lancement officiel d’iOS 16

Apple a historiquement lancé la nouvelle version d’iOS environ une semaine après son événement de septembre des années précédentes. Cependant, il a bouleversé les choses en 2020 en lançant officiellement iOS 14 un jour seulement après son événement Time Flies. Mais pour iOS 15, Apple est revenu à l’approche d’une semaine plus tard.

Dates de sortie iOS passées :

iOS 15 : 20 septembre 2021 (après l’événement du 14 septembre)

iOS 14 : 16 septembre 2020 (après l’événement du 15 septembre)

iOS 13 : 19 septembre 2019 (après l’événement du 10 septembre)

iOS 12 : 17 septembre 2018 (après l’événement du 12 septembre)

iOS 11 : 19 septembre 2017 (après l’événement du 12 septembre)

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la dernière attente est qu’Apple organise son événement iPhone 14 le 7 septembre.

Cela indiquerait la première version d’iOS 16 le 8 septembre ou un scénario plus probable une semaine après l’événement iPhone 14 dans la période du 11 au 16 septembre.

Top image conceptuelle par Parker Ortolani

