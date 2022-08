Les clones d’étuis pour iPhone 14 commencent à faire surface avant la rumeur de l’événement du 7 septembre

Dans moins d’un mois, Apple annoncera sa nouvelle série d’iPhone 14. Avec la production de cet iPhone qui bat son plein, on verra aussi de plus en plus de coques sur le web avant sa sortie. Maintenant, vous pouvez jeter un œil à certains des étuis pour iPhone 14 qu’Apple pourrait présenter lors de son événement supposé du 7 septembre.

Majin Bu, utilisateur de Twitter est connu pour partager de nouveaux étuis pour iPhone avant la sortie officielle. Avec un score impressionnant en la matière, il est intéressant de jeter un œil aux « clones identiques » des coques iPhone 14.

Bu montre huit étuis en silicone différents, bien qu’ils disent « Je ne sais pas si ce seront les couleurs officielles mais il y a une possibilité », il est intéressant de les regarder car Bu a un excellent dossier révélant des étuis pour iPhone avant qu’ils ne le soient officiellement publié.

Les étuis présentés sont disponibles en

Jaune

Rouge

Bleu marine

Violet

menthe

Rose

Bleu nuit

Le noir

Pour l’instant, l’utilisateur de Twitter n’a pas pu partager les étuis en cuir ni les couleurs qu’Apple utilisera pour eux. Il est également important de noter que les schémas et les CAO de l’iPhone 14 ont fui il y a des mois, ce qui a donné aux fabricants de boîtiers suffisamment de temps pour faire leur version de ce qu’Apple fera.

Il y a quelques semaines, Utilisateur Twitter Jioriku a publié un fil de discussion sur la série iPhone 14, y compris ses couleurs, le nouveau mode d’affichage permanent, etc. L’année dernière, il a correctement prédit que l’iPhone 13 pourrait être déverrouillé uniquement avec les yeux de l’utilisateur alors que l’utilisateur porte un masque.

Ce sont les couleurs de l’iPhone 14 qu’il s’attend à ce qu’Apple présente, ce qui est logique par rapport aux couleurs de boîtier que Majin Bu montre :

iPhone 14 : Vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge. Le rose est remplacé par le violet, selon ses sources ;

Vert, violet, bleu, noir, blanc et rouge. Le rose est remplacé par le violet, selon ses sources ; iPhone 14 Pro : Vert, violet, argent, or et graphite. Il dit que le violet remplace Sierra Blue.

Ce que l’on sait de l’iPhone 14

Pour la série iPhone 14, Apple devrait apporter l’une des mises à niveau les plus importantes. Avec un nouveau modèle Max, il ramènera les modèles réguliers avec des batteries et des écrans plus grands, tandis que la société aurait apporté des tonnes de modifications à ses appareils haut de gamme. Selon les rumeurs, les 14 Pro et 14 Pro Max présenteraient un nouveau design, amélioreraient les caméras principales, réorganiseraient la caméra frontale, auraient la puce A16 et verraient une augmentation de prix.

Êtes-vous enthousiasmé par cette annonce ? Cela ne prendra pas longtemps jusqu’à ce que cela se produise. Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

