Crise en vue ? Samsung abaisse ses prévisions de ventes aux chiffres de 2019

Samsung abaisse son objectif de ventes de smartphones pour 2022 de 300 millions d’unités à 260 millions d’unités.

Malgré le fait que les effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché des terminaux mobiles semblent se dissiper, de nouvelles informations suggèrent que l’un des plus grands fabricants mondiaux de smartphones Android s’attend à une réduction des ventes de mobiles en 2022.

Ainsi, selon le média coréen The Elec, Samsung a décidé d’anticiper une prétendue crise du secteur en abaissant ses prévisions de ventes aux chiffres de 2019.

Selon la source consultée, Samsung a abaissé son objectif de ventes de smartphones pour 2022 de 300 millions d’unités à 260 millions d’unités. Initialement, le géant coréen prévoyait de fabriquer 334 millions de smartphones, dont 284 millions seraient fabriqués dans ses propres installations et les 50 millions restants seraient réalisés par ses partenaires de référence en Chine.

De même, la firme coréenne a également abaissé l’objectif de fabrication pour les mois d’octobre et novembre à 34 millions d’unités, un chiffre bien inférieur à celui des trimestres précédents et à celui du même trimestre des années précédentes.

Si l’on examine les chiffres de vente de Samsung au cours des trois dernières années, en 2020, en pleine pandémie, la marque coréenne a fabriqué 300 millions de smartphones et expédié 250 millions d’unités, soit 10 millions de moins qu’elle ne prévoit de vendre en 2022 et en 2021 a réussi à vendre 270 millions d’unités, 10 millions de plus que ce qu’il prévoit de vendre cette année.

Les ventes de mobiles pliants vont continuer de croître à un bon rythme

Selon cette fuite, les raisons de cette décision se concentrent sur la hausse de l’inflation, la baisse de la demande de smartphones par les consommateurs et les problèmes de chaîne d’approvisionnement dont souffrent encore les fabricants de mobiles.