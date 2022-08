AirBnb envoie par erreur une notification à des millions de téléphones Android dans le monde

L’application AirBnb a envoyé par erreur une étrange notification de test à tous les téléphones Android sur lesquels elle était installée.

Au milieu de la période des vacances, les applications que nous utilisons le plus habituellement sont celles liées à la réservation d’hôtels et d’appartements dans les zones côtières et, sans aucun doute, l’une des applications les plus utilisées depuis plusieurs années pour nous faire économiser quelques euros sur le logement de vacances C’est Airbnb.

Si vous avez reçu une notification de la société de location de vacances hier, ne vous inquiétez pas, comme le confirme 9to5Google, AirBnb a envoyé par erreur une notification à des millions de téléphones Android dans le monde.

AibBnb gâche tout en envoyant une notification de test à tous les téléphones Android du monde

Hier, à la première heure du matin, l’application AirBnb a envoyé une étrange notification de test à tous les utilisateurs d’Android sur lesquels l’application était installée.

Cette notification affichait simplement le texte « Test Dev » et, en fait, cliquer dessus ouvrait l’écran d’accueil de l’application mobile AirBnb.

Il semble que tout ait été une simple erreur et l’explication la plus plausible pour expliquer ce fait est qu’un développeur d’application a accidentellement utilisé les mauvaises informations d’identification pour effectuer un test dans l’application, de telle sorte qu’il a envoyé une notification à la production version de l’application.

En plus de ce curieux événement, AirBnb fait aussi l’actualité car elle vient d’annoncer les nouveaux outils de sa plateforme qui permettront d’identifier plus facilement les utilisateurs les plus susceptibles d’organiser des soirées afin que les hébergeurs puissent les localiser.

5 astuces de Google lui-même parfaites pour planifier vos vacances

Ce que ces nouveaux outils font, c’est guider ce type d’utilisateur vers la réservation de chambres ou d’hôtels plutôt que de maisons privées, car dans le premier cas, l’hôte est plus susceptible d’être à proximité.