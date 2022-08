Actu : L’annonce anticipée de l’iPhone 14 pourrait minimiser l’impact de la récession sur la demande

Hier, Bloomberg a rapporté qu’Apple devrait annoncer le nouvel iPhone 14 le 7 septembre. Le rapport note que la société « met à jour son produit phare à un moment précaire pour l’industrie », et l’analyste Ming-Chi Actu pourrait avoir une réponse à cela.

Sur son Twitter, Actu a partagé que « la date d’annonce/d’expédition de l’iPhone 14 peut être antérieure à celle de l’iPhone 13/12, ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles Apple a offert des perspectives positives pour le 3T22 à partir du dernier appel aux résultats ». En plus de cela, l’analyste parle également du risque de récession mondiale :

« Le risque de récession mondiale est toujours croissant et imprévisible, donc annoncer / expédier l’iPhone dès que possible peut minimiser l’impact du risque de récession sur la demande. »

Comparé à tous les autres acteurs du marché, Apple a réussi à minimiser l’effet des contraintes de la chaîne d’approvisionnement dans ses lancements de produits. Bien sûr, certains produits tels que Studio Display et les nouveaux MacBook ont ​​un peu souffert de la disponibilité, mais la société de Cupertino a été en mesure de gérer assez bien les expéditions d’iPhone.

En juin, Apple a pu gagner encore plus de marché en Chine alors que la demande d’iPhone 13 augmentait.

Dans un rapport précédent, l’analyste a déclaré que les prévisions d’expédition d’iPhone 14 des fournisseurs de composants et d’EMS étaient d’environ 100 millions et 90 millions d’unités au 2S22, respectivement. Cela pourrait signifier que cette forte demande d’iPhone 14 sur le marché chinois pourrait réduire les inquiétudes concernant la réduction du reste des commandes d’iPhone 14 après le lancement – ​​comme cela s’est produit avec l’iPhone SE de troisième génération.

Pour la série iPhone 14, Apple devrait apporter l’une des mises à niveau les plus importantes. Avec un nouveau modèle Max, il ramènera les modèles réguliers avec des batteries et des écrans plus grands, tandis que la société aurait apporté des tonnes de modifications à ses appareils haut de gamme. Selon les rumeurs, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max présenteraient un nouveau design, des caméras principales améliorées, une caméra frontale remaniée, la puce A16 et une augmentation de prix.

