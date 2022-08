C’est le seul ordinateur portable que je recommande aux étudiants et aux enseignants (quoi qu’ils disent)

Ce sont les appareils les plus durables de l’informatique aujourd’hui, leurs modèles d’il y a 10 ans fonctionnent toujours bien.

Malheureusement, la rentrée scolaire approche à grands pas, un moment où parents, élèves et enseignants se préparent à affronter un nouveau parcours à tous les niveaux d’enseignement. Aujourd’hui, je veux recommander l’un de ceux qui, pour moi, est l’ordinateur portable le plus équilibré du marché, à la fois en termes de prix, de durabilité et de mises à jour et qui, une fois que vous voudrez le vendre, vous aurez un bon retour, même si plusieurs années passer. De plus, vous disposez de mises à jour système immédiates, comme le récent macOS 13 Ventura.

Ce n’est autre que le MacBook Air 2020, avec la puce M1, un processeur qui a révolutionné la façon dont les fabricants d’ordinateurs portables commencent le développement de nouvelles unités. AMD et Intel s’efforcent déjà de surpasser le processeur d’Apple en termes d’efficacité énergétique et de chauffage. Pour un étudiant ou un enseignant, cet ordinateur est puissant, suffisant et avec une batterie très, très longue durée. C’est l’un des ordinateurs portables les plus recommandés pour les étudiants.

MacBook Air M1 (2020)

Obtenez l’ordinateur portable le plus équilibré

L’ordinateur portable Apple le plus fin par excellence est le MacBook Air (0,41 – 1,61 cm d’épaisseur), c’est bien sûr l’une des raisons pour lesquelles il est recherché par de nombreux étudiants et professionnels du secteur de l’éducation. Bien qu’a priori et en regardant les spécifications, ils ne se démarquent pas beaucoup du reste des ordinateurs portables à ces prix, je vous assure que vous êtes face à une bête avec laquelle vous pouvez tout faire. J’édite généralement des images et des vidéos sans problème, oui, dans le logiciel Apple préparé et développé à partir de zéro pour ce processeur.

Il est très maniable et transportable avec ses 1,29 kg de poids. Il existe d’innombrables étuis, sacs de transport ou étuis spécialement conçus pour cet ordinateur portable, d’Apple et de nombreux autres fabricants. Son écran est un plaisir à voir, avec la technologie IPS, une résolution de 2 560 x 1 600 px (au format 16:10), dans une taille de seulement 13,3 pouces. Cela nous donne 227 pixels par pouce. Intégrée, nous avons la webcam 720p qui se conforme sans plus tarder. Pour les appels vidéo de groupe et le travail avec des collègues, c’est plus que suffisant.

Je suis un utilisateur Windows depuis toujours, mais j’ai un MacBook pour les urgences et je travaille en déplacement.

En ce qui concerne les connexions, nous avons Bluetooth 5.0 et WiFi 5 sans fil. Quant aux ports physiques, nous avons 2 USB-C compatibles avec Thunderbolt 3 à travers lesquels nous pouvons connecter un moniteur externe jusqu’à 6K à 60 Hz (ou même 2 moniteurs 4K à 60 Hz). Nous avons également un port jack 3,5 mm pour casque et un emplacement pour carte micro SD pour emporter du travail ou des notes d’un endroit à un autre. Via les ports USB-C, nous devons charger l’appareil lorsqu’il approche de 0% de batterie. Nous pouvons également connecter un HUB USB pour connecter plusieurs appareils en même temps, tels que des clés USB, des moniteurs, des imprimantes ou une connexion Ethernet câblée.

Le grand avantage du nouveau MacBook Air avec puce M1 est sa batterie. Aucun autre ordinateur portable sur le marché ne peut atteindre l’autonomie que ces Apple atteignent. Lors de tests réels à la maison, j’ai obtenu que le MacBook Air atteigne 17 heures de lecture vidéo YouTube. Un autre jour, il a atteint 15 heures d’utilisation en télétravail, en surfant, en écoutant de la musique, en regardant occasionnellement des vidéos et en éditant des images dans PhotoShop. C’est incroyable, j’étais entre l’achat d’un Dell XPS 13 ou d’un MacBook Air M1 et au final c’est la batterie qui a gagné la bataille.

L’une des sections dans lesquelles les MacBook (Air et Pro) se démarquent toujours est leur son. Il intègre deux haut-parleurs stéréo et, aussi mince que soit cet ordinateur portable, il sonne bien et à un volume incroyablement élevé. Ils sont compatibles Dolby Atmos et leur carte son, via le port Jack, dispose d’un micro amplificateur de son qui permet d’utiliser des casques de studio (impédance 250 et 600 Hz) sur Mac.

MacBook Air M1 (2020)

J’ai toujours été un utilisateur de Windows, de plus, je travaille toujours avec Windows 10 aujourd’hui sur mon bureau. Mais j’ai mon MacBook pour travailler loin de chez moi lorsque je voyage ou pour effectuer certaines tâches d’édition que je ne peux effectuer que sur macOS avec des logiciels comme Final Cut, une exclusivité Apple. Pour environ 1 000 euros ce MacBook Air ou en dépensant un peu plus pour un MacBook Pro (également avec une puce M1), on peut avoir un ordinateur portable pendant un certain temps. Et quand je dis pendant que… Je connais des gens avec un MacBook 2011 qui tourne encore pour des tâches sporadiques.

