Apple publie la mise à jour iOS 15.6.1 avec des corrections de bugs et des améliorations de sécurité

iOS 15.6.1 est la dernière mise à jour que les utilisateurs d’iPhone peuvent installer sur leur téléphone. La nouvelle mise à jour arrive un mois après la sortie publique d’iOS 15.6. Il y a un nouveau logiciel iPadOS 15.6.1 sur les iPad. Comme nous approchons de la sortie d’iOS 16, nous ne pouvons rien attendre de nouveau dans cette mise à niveau, il s’agit plutôt d’une mise à niveau de sécurité importante sur les iPhones éligibles. Lisez la suite pour en savoir plus sur la nouvelle mise à niveau du logiciel iOS.

Apple installe la nouvelle version d’iOS sur l’iPhone avec 19G82 version du firmware. Oui, c’est une petite mise à niveau qui pèse environ. 284 Mo de taille. Vous pouvez l’installer rapidement sur votre iPhone 6s et modèle plus récent. Outre iOS 15.6.1 et iPadOS 15.6.1, il existe une nouvelle mise à jour pour Mac et Apple Watch – macOS 12.5.1 et watchOS 8.7.1.

Apple confirme la nouvelle mise à jour avec des corrections de bugs et des améliorations de sécurité. L’importante mise à jour de sécurité apporte des correctifs aux vulnérabilités du noyau et de WebKit qui pourraient conduire à l’exécution de code arbitraire. Voici plus de détails sur les correctifs.

Disponible pour : iPhone 6s et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 2 et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures, iPad mini 4 et versions ultérieures et iPod touch (7e génération)

Impact : une application peut être en mesure d’exécuter du code arbitraire avec des privilèges de noyau. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité.

Description : un problème d’écriture hors limites a été résolu par une vérification améliorée des limites.

CVE-2022-32894 : un chercheur anonyme

Conséquence : le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante peut entraîner l’exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité.

Description : un problème d’écriture hors limites a été résolu par une vérification améliorée des limites.

Si votre iPhone fonctionne sur iOS 15.6 ou une version antérieure, vous pouvez rapidement mettre à jour votre appareil vers la version la plus récente. Vous pouvez vérifier la nouvelle mise à jour du logiciel en allant sur Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

Avant de mettre à jour votre iPhone ou iPad, assurez-vous de le charger à 50 % et de faire une sauvegarde. Si vous souhaitez essayer la nouvelle version bêta d’iOS 16 avec des modifications majeures et de nouvelles fonctionnalités, vous pouvez consulter ce guide pour installer iOS 16 bêta.

