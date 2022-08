Momax améliore les chargeurs iPhone MagSafe avec des designs transparents futuristes [Save 10%]

La conception transparente de la technologie a toujours eu une sensation futuriste, et maintenant Momax apporte l’esthétique aux accessoires de charge iPhone compatibles MagSafe. Momax a associé le style transparent à la qualité et à l’abordabilité avec ses batteries, ses rondelles de chargement et ses supports de téléphone de voiture. Cela vous permet de voir à la fois les bobines de charge sans fil ainsi que l’anneau magnétique derrière un couvercle en verre à l’intérieur de chaque chargeur. Lisez la suite pour nos impressions pratiques avec ces chargeurs MagSafe transparents et découvrez comment économiser 10 % à la caisse.

Banque d’alimentation magnétique sans fil MFi avec support

Le premier est le Made for iPhone Q.MAG POWER 5 (IP105MFI). Il s’agit de la batterie externe magnétique sans fil certifiée MFi de Momax avec support. (La certification Made for iPhone indique que Momax utilise le port Lightning officiel d’Apple, tout comme l’iPhone.)

La petite batterie portable a une sensation de qualité supérieure dans la main – le couvercle en verre qui révèle l’intérieur lui donne l’apparence d’un démontage d’iPhone encadré, et la garniture en aluminium ajoute à la qualité. Il comporte cinq indicateurs de charge LED en bas à côté d’une bascule d’alimentation qui donne l’impression de provenir directement d’un iPhone.

Entre le bouton d’alimentation et les lumières LED se trouve un port Lightning pour recharger la batterie portable, ce qui vous permet de charger la batterie portable avec le même câble que vous utilisez pour charger votre iPhone. Vous pouvez même allumer le bloc d’alimentation tout en le chargeant avec Lightning pour charger l’iPhone.

Enfin, la batterie portable comporte une couverture pliable le long de ce dos qui sert de support pour iPhone. Vous pouvez utiliser votre iPhone verticalement tout en chargeant à partir de la batterie portable, ou vous pouvez choisir entre deux positions de support horizontales qui fonctionnent également lors de la charge de la batterie portable.

Tout cela s’ajoute à une batterie portable et à une batterie de chargement sans fil plus fonctionnelles que la propre offre d’Apple, et c’est avant que vous considériez la batterie d’une capacité de 5000 mAh à l’intérieur.

C’est un excellent choix pour les utilisateurs d’iPhone 12 et d’iPhone 13 (et bientôt les utilisateurs d’iPhone 14) en raison du port de charge. La fonction de charge sans fil fonctionne également pour alimenter les boîtiers de charge AirPods, et la prise en charge de MagSafe aide à l’alignement et au positionnement.

Banque d’alimentation magnétique sans fil USB-C avec support

Le prochain de Momax est le Q.MAG POWER 5 avec USB-C (IP108). Il s’agit d’une batterie portable sans fil très similaire et d’un support avec quelques différences par rapport à la version MFi ; les deux batteries portables se ressemblent beaucoup. La différence réside dans la façon dont les batteries portables se rechargent et dans la fonction qu’elles fournissent.

Cette batterie portable s’enclenche à l’arrière d’un iPhone 12 ou iPhone 13 via MagSafe pour un ajustement sécurisé et une charge sans fil efficace. Les deux batteries portables incluent également des fonctions de sécurité qui empêchent la surchauffe, la surcharge et les courts-circuits grâce à la protection FOB.

Alors que la version Lightning s’en tient à l’entrée filaire pour l’alimentation, la variante USB-C comporte à la fois une entrée et une sortie filaires, ce qui indique que vous pouvez utiliser cette batterie portable comme batterie sans fil ou comme batterie filaire pour une alimentation encore plus rapide. La charge sans fil de l’iPhone est limitée à 7,5 W, et l’utilisation du port USB-C intégré et d’un câble compatible augmente la charge de l’iPhone à 20 W pour une charge plus rapide. Cela permet à l’iPhone 8 ou ultérieur d’atteindre 50 % de puissance en 30 minutes.

Les deux batteries portables incluent le couvercle en verre pour révéler les composants internes du chargeur sans fil, une garniture en aluminium pour plus de durabilité et un support pliable intégré fixé à l’arrière. Le support de batterie portable USB-C présente une conception pliante différente qui est encore plus facile à utiliser en orientation portrait ou paysage.

La version USB-C convient parfaitement aux utilisateurs d’iPhone qui utilisent déjà des accessoires USB-C (Momax inclut un câble de charge USB-C vers USB-C dans la boîte) ou qui ont besoin des options de charge les plus rapides en un clin d’œil. Les deux batteries portables disposent de batteries de 5000 mAh, mais cette version est capable de fournir de l’énergie plus rapidement en option. Considérez simplement le compromis pratique de charger la batterie portable avec le même câble que votre iPhone (au moins jusqu’à l’année prochaine, lorsque l’iPhone 15 devrait passer à l’USB-C).

Chargeur sans fil magnétique et chargeur de voiture

Enfin, Momax propose deux chargeurs MagSafe plus transparents pour iPhone 12 et plus.

Pour le chargement sans fil lorsque vous n’êtes pas en déplacement, Momax a livré un câble de chargement MagSafe USB-C cool et de haute qualité appelé Q.MAG 2 (UD21). Le câble tressé de quatre pieds de long est agréable et durable, et le côté MagSafe est mince et léger.

Il associe un extérieur en aluminium à un couvercle en verre qui montre les bobines de charge internes et les aimants pour un look simple et moderne. Il s’agit d’un excellent accessoire pour charger sans fil votre iPhone, même lorsque vous l’utilisez, et il sert également de chargeur Qi standard pour d’autres accessoires de charge sans fil, y compris les AirPods.

Enfin, nous avons le Q.MAG MOUNT 3 (CM20) de Momax. Il s’agit d’un kit de voiture de charge sans fil universel compatible Qi avec un look futuriste et un profil super fin. À l’intérieur de la boîte, vous trouverez la plaque de charge compatible MagSafe, un câble USB-C vers USB-C et un adaptateur de montage flexible qui se fixe à l’évent de votre voiture.

La plaque de charge magnétique sans fil utilise la même finition en aluminium et le même couvercle en verre qui révèle les bobines de charge et les aimants. Un port d’alimentation en bas vous permet de connecter n’importe quel câble USB-C au chargeur sans fil (y compris un câble USB-C vers USB-A si votre voiture n’a pas d’USB-C). Momax inclut même une bascule d’alimentation sur la plaque de charge, de sorte que vous pouvez éventuellement utiliser l’accessoire MagSafe comme support de téléphone sans toujours charger.

L’accessoire de montage est également assez polyvalent, avec des clips réglables pour une compatibilité maximale avec les bouches d’aération des voitures. Un pivot réglable vous permet également d’incliner et de faire pivoter le support de téléphone MagSafe dans n’importe quelle orientation – cela offre beaucoup plus de fonctionnalités que les supports MagSafe de base pour iPhone sans aucune compatibilité de charge, et il n’est pas nécessaire de fournir votre propre rondelle de charge MagSafe car elle est intégrée au support de téléphone.

Économisez sur les chargeurs MagSafe transparents

En remerciement spécial à Netcost-security.fr lecteurs, Momax offre 10% de réduction sur sa gamme transparente de chargeurs sans fil MagSafe pour iPhone. Utilisez simplement le code promotionnel 9TO510OFF à la caisse pour échanger votre réduction :

Que vous vous récompensiez ou que vous achetiez un cadeau spécial pour quelqu’un qui aime la technologie, ne manquez pas les chargeurs MagSafe transparents uniques et futuristes de Momax !

