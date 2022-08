Visible met fin à Party Pay pour les nouveaux clients et ajoute un nouveau forfait Visible+

Visible change un peu sa façon de faire les choses. L’entreprise connue pour sa politique «un plan pour tous» ajoute un package supplémentaire appelé Visible +, destiné à ceux qui ont besoin d’un petit quelque chose en plus. Pour ceux qui ne le font pas, le coût du plan de base diminue. En plus de cela, le célèbre Party Pay de Visible s’en va pour de bon.

Visible appartient à Verizon, ce qui indique qu’il utilise la portée massive et les vitesses élevées de Verizon pour offrir une excellente connectivité mobile aux clients ; Ce qui a fait de Visible un réseau aussi attrayant, c’est la façon dont il a fourni des plans à ses clients.

En plus de cela, le seul forfait de Visible comprenait des appels, des SMs et même des données illimités – 5G pour certains. Pour tout cela, vous visiez 40 $/mois, ce qui est une excellente affaire pour une couverture fiable ; cela n’inclut même pas les réductions que vous pourriez obtenir si vous aviez des amis ou de la famille qui se joignaient à votre groupe.

Maintenant, Visible sent qu’il est prêt pour un léger changement. Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle ajoutait un tout nouveau plan au mix appelé « Visible + ». Le nouveau plan offre quelques avantages supplémentaires, notamment la bande ultra large 5G, 50 Go d’expérience réseau premium de Visible et des appels, SMs et données illimités vers le Canada et le Mexique.

Le nouveau plan Visible + commence à 45 $ / mois, ce qui reste une bonne affaire dans le grand schéma des choses. Le niveau inférieur – qui commence à 30 $ / mois – vous offre des appels et des SMs illimités avec des données 5G et 4G LTE illimitées. Bien qu’après un certain temps, vous constaterez probablement une limitation de la vitesse des données, car vous n’obtenez pas l’expérience réseau Premium de l’opérateur.

Party Pay n’existe plus pour les nouveaux clients

Ce qui a fait de Visible une affaire absolument meurtrière dans les réseaux mobiles, c’est le système d’amis et de famille qu’il utilisait, appelé Party Pay. Party Pay vous a permis de faire en sorte que n’importe qui – littéralement n’importe qui – rejoigne votre Party.

Une fois qu’ils se sont inscrits et qu’ils ont un plan Visible actif, vous recevrez 5 $ de réduction sur votre facture mensuelle. Vous pouvez ajouter un nombre illimité de membres, mais les trois premiers rapporteront à chacun une remise de 5 $, ce qui rendra le forfait à seulement 25 $/mois. C’est 25 $ pour des appels, des SMs et des données 5G illimités – une offre sans précédent chez les opérateurs de téléphonie mobile.

Avec le nouvel ajout de Visible +, l’entreprise réduit le coût du plan de base mais effacer Party Pay de l’existence pour les nouveaux clients. Les clients qui sont actuellement dans une Party verront toujours leur remise mensuelle dans un avenir prévisible, tandis que les nouveaux clients n’auront pas la possibilité de rejoindre ou de créer une Party, les laissant avec un forfait de 30 $/mois sur le plan Visible de base.

Plans visibles sur la fin de l’adhésion/du changement de Party Pay pour les clients existants le 18 octobre. Après cette date, votre tarif actuel sera verrouillé et l’onglet Party Pay disparaîtra de l’application. Les abonnés Visible existants doivent s’assurer de rejoindre un groupe avec au moins trois autres membres pour bénéficier du tarif de 25 $/mois avant le 18 octobre.

Passé ce délai, vos seules options seront de passer à l’un des nouveaux forfaits Visible ou Visible+. À compter d’aujourd’hui, la fonctionnalité n’est plus disponible pour les nouveaux clients qui attendent de rejoindre une Party.

