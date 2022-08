macOS 12.5.1 Monterey désormais disponible avec des correctifs de sécurité

Parallèlement à iOS 15.6.1, Apple publie également macOS Monterey 12.5.1. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quels changements de sécurité l’entreprise apporte, bien que ce soit l’objectif de cette version. Cela pourrait être l’une des dernières mises à jour de Monterey alors qu’Apple prépare macOS 13 Ventura.

La version d’aujourd’hui est 21G83. Dans les notes de version, Apple déclare : « Cette mise à jour est recommandée pour tous les utilisateurs et améliore la sécurité de macOS ». La dernière mise à jour de macOS Monterey était la 12.5 ; Apple l’a semé il y a près d’un mois.

Différent des autres grosses mises à jour de macOS, macOS 12.5 a apporté deux nouvelles fonctionnalités :

L’application TV ajoute la possibilité de redémarrer un jeu de sport en direct déjà en cours et de mettre en pause, de rembobiner ou d’avancer rapidement

Résout un problème dans Safari où un onglet peut revenir à une page précédente

macOS Monterey 12.5 a également corrigé un problème trouvé sur Apple Books, comme signalé précédemment par Netcost-security.fr.

Alors qu’Apple est à mi-parcours des tests bêta d’iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, watchOS 9 et tvOS 16, les gens se concentrent sur ces nouveaux systèmes d’exploitation, qui devraient être lancés plus tard cet automne et qui sont également disponibles pour les bêta-testeurs publics. aussi bien.

Apple apporte des fonctionnalités de continuité sur ces nouveaux systèmes. iOS 16 a un nouvel écran de verrouillage, iPadOS 16 et macOS Ventura apportent de nouvelles capacités multitâches, watchOS 9 réorganise Watch Faces, tandis que tvOS 16 a été presque oublié par Apple.

