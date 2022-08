Les craintes de désinformation électorale à mi-mandat voient Meta et TikTok préparer des défenses

Les craintes concernant la désinformation des élections de mi-mandat ont conduit Meta et TikTok à décrire les mesures défensives qu’ils prévoient de déployer. Cela fait suite à une expérience désastreuse en 2016, lorsque Facebook a involontairement vendu de l’espace publicitaire politique à des agents de désinformation travaillant pour le compte de la Russie.

Meta a ensuite mis en place des protections pour les élections de 2020, et dit qu’il maintiendra les stratégies qui se sont avérées efficaces, tout en les améliorant…

Arrière plan

Facebook a fait l’objet de nombreuses critiques pendant et après la campagne électorale présidentielle de 2016 lorsqu’il a vendu des espaces publicitaires politiques sans aucune vérification des faits et sans vérifier l’identité des entités payant les publicités.

Une enquête ultérieure du ministère de la Justice a révélé qu’un nombre important de publicités et de publications sur les réseaux sociaux contenaient de la désinformation délibérée publiée par des agents agissant pour l’État russe.

Comme indiqué en détail dans ce rapport, l’enquête du Conseiller spécial a établi que la Russie s’est ingérée dans l’élection présidentielle de 2016 principalement par le biais de deux opérations. Premièrement, une entité russe a mené une campagne sur les réseaux sociaux qui a favorisé le candidat présidentiel Donald J. Trump et la candidate présidentielle décriée Hillary Clinton. Deuxièmement, un service de renseignement russe a mené des opérations d’intrusion informatique contre des entités, des employés et des volontaires travaillant sur la campagne Clinton, puis a rendu publics des documents volés. L’enquête a également identifié de nombreux liens entre le gouvernement russe et la campagne Trump. Bien que l’enquête ait établi que le gouvernement russe percevait qu’il bénéficierait d’une présidence Trump et s’efforçait d’obtenir ce résultat, et que la campagne s’attendait à bénéficier électoralement des informations volées et diffusées grâce aux efforts russes, l’enquête n’a pas établi que les membres de la La campagne Trump a comploté ou coordonné avec le gouvernement russe dans ses activités d’ingérence électorale.

Facebook a par la suite reconnu son rôle dans ce domaine et a mis en place des protections lors de la campagne électorale de 2020. Celles-ci comprenaient la vérification de l’identité de toutes les organisations diffusant des publicités politiques, mais n’incluaient pas la vérification des faits sur les allégations qu’elles contenaient.

Des plans pour lutter contre la désinformation des élections de mi-mandat

Bloomberg rapporte que le propriétaire de Facebook, Meta, utilisera des mesures similaires à celles utilisées en 2020.

Après des années de révision et de mise à jour de sa stratégie électorale, Meta Platforms Inc. sort un livre de jeu familier pour les élections de mi-mandat aux États-Unis, s’en tenant à bon nombre des mêmes tactiques qu’elle a utilisées lors des élections générales de 2020 pour gérer les publicités politiques et lutter contre la désinformation. Cela indique en grande partie se concentrer sur le nettoyage de la désinformation sur la logistique du vote et restreindre toute nouvelle publicité politique dans la semaine précédant le jour du scrutin. [and removing] des messages qui induisent les gens en erreur sur où, quand et comment voter, ou qui appellent à la violence en fonction du résultat du vote ou des élections, selon un communiqué publié mardi. Les publicités qui poussent les gens à ne pas voter ou qui remettent en question la légitimité d’une élection seront supprimées.

La société emploie également 10 partenaires indépendants de vérification des faits et étiquettera les messages trompeurs. Cependant, à part les exceptions ci-dessus, la société ne supprimera pas les messages trompeurs, ni ne vérifiera les publicités politiques.

Tech Crunch rapporte que TikTok a également partagé ses propres plans, qui vont plus loin que ceux de Meta. TikTok interdit complètement les publicités politiques et étend cette interdiction au contenu sponsorisé.

Cela indique qu’un comité d’action politique ne pourrait pas contourner les politiques de TikTok pour payer à la place un créateur pour qu’il réalise une vidéo TikTok défendant sa position politique, affirme la société.

La société affirme qu’elle supprimera également le même type de contenu que Meta, mais ira plus loin dans la fermeture des comptes et le blocage des appareils, le cas échéant.

TikTok dit qu’il surveillera le contenu qui enfreint ses directives. Cela comprend la désinformation sur la façon de voter, le harcèlement des travailleurs électoraux, les contrefaçons préjudiciables des candidats et l’incitation à la violence. Selon la violation, TikTok peut supprimer le contenu ou le compte de l’utilisateur, ou interdire l’appareil. De plus, TikTok peut choisir de rediriger les termes de recherche ou les hashtags vers ses directives communautaires, comme il l’a fait lors du cycle électoral précédent pour les hashtags associés à des termes tels que « stop the steal » ou « sharpiegate », entre autres.

Le centre électoral neutre de TikTok est mis en ligne aujourd’hui.

La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’accéder aux informations électorales État par État, y compris des détails sur la façon de s’inscrire pour voter, comment voter par courrier, comment trouver votre bureau de vote et plus encore, fournies par le partenaire TikTok NASS (l’Association nationale des secrétaires d’État). TikTok s’est également récemment associé à Ballotpedia pour permettre aux utilisateurs de voir qui est sur leur bulletin de vote et travaille avec divers programmes d’aide au vote, notamment le Center for Democracy in Deaf America (pour les électeurs sourds), le Federal Voting Assistance Program (vote à l’étranger), le Campus Vote Project (étudiants) et Restore Your Vote (personnes ayant d’anciennes convictions) — pour fournir du contenu à des groupes spécifiques. L’AP continuera à fournir les derniers résultats des élections au Centre des élections.

Apple n’a pas encore annoncé ses propres plans pour les mi-mandats, mais a créé une couverture électorale étendue pour l’élection présidentielle de 2020.

