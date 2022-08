Les changements de conception du MacBook permettent la production vietnamienne pour la première fois ; Apple Watch aussi

Les changements de conception du MacBook ont ​​rendu pratique l’assemblage des machines au Vietnam pour la première fois. Jusqu’à présent, seuls les iPad et les AirPod ont été fabriqués dans le pays.

Cette décision marque la poursuite des efforts progressifs d’Apple pour réduire sa dépendance à l’égard de la Chine en tant que centre de fabrication…

Arrière plan

Le problème de la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine pour ce que l’entreprise appelle FATP – Final Assembly, Test, and Pack – est de plus en plus clair depuis des années. Nous avons commencé à souligner le problème en 2017.

Mais l’invasion russe de l’Ukraine et la réponse relativement faible à celle-ci ont rendu la question beaucoup plus urgente. En mars dernier, nous avions mis en garde contre le risque que la Chine soit enhardie par cela. Ce point de vue a été repris ailleurs et, en juillet, les services de sécurité des États-Unis et du Royaume-Uni ont fait une déclaration conjointe sans précédent mettant en garde contre la possibilité que la Chine envahisse Taïwan.

Les choses sont devenues beaucoup plus tendues lorsque la Chine a effectué des exercices militaires à tir réel dans le détroit de Taiwan, et ceux-ci ont ensuite été analysés et se sont avérés être des répétitions pour un blocus de l’île. Pékin a également compliqué les choses pour Apple lorsqu’il a commencé à appliquer des règles jusque-là ignorées.

Enfin, l’insistance de la Chine à poursuivre sa politique Zéro COVID conduit à un confinement après confinement, créant d’énormes difficultés pour la production.

Dans l’ensemble, la nécessité pour Apple de déplacer autant de production que possible hors de Chine n’a jamais été aussi grande.

Les changements de conception du MacBook permettent la production vietnamienne

Le plus grand défi pour Apple a été la vaste infrastructure de chaîne d’approvisionnement trouvée en Chine. Cela n’existe pas ailleurs, ce qui indique qu’un grand nombre de composants devraient être expédiés à l’étranger afin de permettre l’assemblage ailleurs.

Mais les modèles actuels de MacBook Air et de MacBook Pro ont une conception beaucoup plus modulaire, ce qui indique que le nombre de composants à expédier est considérablement inférieur à celui du passé. Avec autant d’éléments désormais intégrés à la carte mère, l’assemblage est une tâche beaucoup plus simple qu’auparavant.

Nikkei Asie rapporte qu’Apple prévoit d’organiser l’assemblage du MacBook et de l’Apple Watch au Vietnam, avec HomePod susceptible de suivre.

Apple est en pourparlers pour fabriquer des montres Apple et des MacBook au Vietnam pour la première fois, marquant une nouvelle victoire pour le pays d’Asie du Sud-Est alors que le géant américain de la technologie cherche à diversifier sa production en dehors de la Chine. Les fournisseurs d’Apple Luxshare Precision Industry et Foxconn ont commencé à tester la production de l’Apple Watch dans le nord du Vietnam dans le but de produire l’appareil en dehors de la Chine pour la toute première fois, ont déclaré à Nikkei Asia trois personnes ayant une connaissance directe du sujet. […] Sur le front du MacBook, Apple a demandé à ses fournisseurs de mettre en place une ligne de production de test au Vietnam, ont déclaré deux sources. […] L’une des personnes ayant une connaissance directe de la situation a déclaré : « Les composants des MacBook sont devenus plus modulaires que par le passé, ce qui facilite la production des ordinateurs portables en dehors de la Chine ».

Nikkei dit qu’Apple a augmenté son nombre de fournisseurs vietnamiens de 14 en 2018 à au moins 22 aujourd’hui.

Des difficultés subsistent encore. Des sources suggèrent que les coûts d’assemblage du MacBook sont plus élevés au Vietnam qu’en Chine, et l’assemblage de l’Apple Watch est techniquement difficile en raison de la nécessité de presser autant de composants dans un espace aussi petit et compact.

Mais le secteur technologique du pays travaille à l’amélioration de ses capacités, motivé non seulement par Apple, mais également par d’autres géants de la technologie qui cherchent à y déplacer la production pour des raisons similaires. Amazon, Dell et Google ont tous mis en place une production au Vietnam, indique le rapport.

Photo : Démontage iFixit du MacBook Air M2

